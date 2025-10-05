XSilo（XSILO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.02361518 $ 0.02361518 $ 0.02361518 24H最低价 $ 0.02489779 $ 0.02489779 $ 0.02489779 24H最高价 24H最低价 $ 0.02361518$ 0.02361518 $ 0.02361518 24H最高价 $ 0.02489779$ 0.02489779 $ 0.02489779 历史最高 $ 0.067242$ 0.067242 $ 0.067242 最低价 $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 涨跌幅（1H） +0.29% 涨跌幅（1D） -1.55% 漲跌幅（7D） -1.55% 漲跌幅（7D） -1.55%

XSilo（XSILO）当前实时价格为 $0.0245117。过去 24 小时内，XSILO 的交易价格在 $ 0.02361518 至 $ 0.02489779 之间波动，市场活跃度显著。XSILO 的历史最高价为 $ 0.067242，历史最低价为 $ 0.02228417。

从短期表现来看，XSILO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.29%，过去 24 小时内变动为 -1.55%，过去 7 天内累计变动为 -1.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

XSilo（XSILO）市场信息

市值 $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M 流通量 204.73M 204.73M 204.73M 总供应量 204,734,586.4022729 204,734,586.4022729 204,734,586.4022729

XSilo 的当前市值为 $ 5.02M, 它过去 24 小时的交易量为 --。XSILO 的流通量为 204.73M，总供应量是 204734586.4022729，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.02M。