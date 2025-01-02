XSGD 价格 (XSGD)
今天 XSGD (XSGD) 的实时价格为 0.731577 USD。目前其市值为 $ 37.18M USD。XSGD 兑换 USD 的价格为实时更新。
XSGD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 29.55M USD
- XSGD 当天价格变化为 +0.02%
- 其循环供应量为 50.65M USD
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今天内，XSGD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00011552。
在过去30天内，XSGD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0066276486。
在过去60天内，XSGD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0180658550。
在过去90天内，XSGD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0365981841923924。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00011552
|+0.02%
|30天
|$ -0.0066276486
|-0.90%
|60天
|$ -0.0180658550
|-2.46%
|90天
|$ -0.0365981841923924
|-4.76%
XSGD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.15%
+0.02%
-0.69%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers.
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|1 XSGD 兑换 AUD
A$1.1705232
|1 XSGD 兑换 GBP
￡0.5852616
|1 XSGD 兑换 EUR
€0.70231392
|1 XSGD 兑换 USD
$0.731577
|1 XSGD 兑换 MYR
RM3.27014919
|1 XSGD 兑换 TRY
₺25.83198387
|1 XSGD 兑换 JPY
¥114.86490477
|1 XSGD 兑换 RUB
₽81.56351973
|1 XSGD 兑换 INR
₹62.73272775
|1 XSGD 兑换 IDR
Rp11,799.62738031
|1 XSGD 兑换 PHP
₱42.37293984
|1 XSGD 兑换 EGP
￡E.37.12753275
|1 XSGD 兑换 BRL
R$4.5357774
|1 XSGD 兑换 CAD
C$1.05347088
|1 XSGD 兑换 BDT
৳87.4234515
|1 XSGD 兑换 NGN
₦1,130.71809543
|1 XSGD 兑换 UAH
₴30.80670747
|1 XSGD 兑换 VES
Bs37.310427
|1 XSGD 兑换 PKR
Rs203.8905099
|1 XSGD 兑换 KZT
₸384.02671461
|1 XSGD 兑换 THB
฿25.06382802
|1 XSGD 兑换 TWD
NT$24.06156753
|1 XSGD 兑换 CHF
Fr0.6584193
|1 XSGD 兑换 HKD
HK$5.68435329
|1 XSGD 兑换 MAD
.د.م7.39624347