XSGD 价格 (XSGD)

USD

XSGD (XSGD) 实时价格图表

$0.733183
$0.733183$0.733183
+0.20%(1D)

今天 XSGD (XSGD) 的价格

今天 XSGD (XSGD) 的实时价格为 0.731577 USD。目前其市值为 $ 37.18M USD。XSGD 兑换 USD 的价格为实时更新。
XSGD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 29.55M USD
- XSGD 当天价格变化为 +0.02%
- 其循环供应量为 50.65M USD

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XSGD (XSGD) 价格表现 USD

今天内，XSGD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00011552
在过去30天内，XSGD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0066276486
在过去60天内，XSGD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0180658550
在过去90天内，XSGD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0365981841923924

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00011552+0.02%
30天$ -0.0066276486-0.90%
60天$ -0.0180658550-2.46%
90天$ -0.0365981841923924-4.76%

XSGD (XSGD) 价格分析

XSGD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.729166
$ 0.729166$ 0.729166

$ 0.738114
$ 0.738114$ 0.738114

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

-0.15%

+0.02%

-0.69%

XSGD (XSGD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 37.18M
$ 37.18M$ 37.18M

$ 29.55M
$ 29.55M$ 29.55M

50.65M
50.65M 50.65M

什么是XSGD (XSGD)

XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers.

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XSGD (XSGD) 资源

官网

大家还在问：关于 XSGD (XSGD) 的其他问题

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XSGD 兑换为当地货币

1 XSGD 兑换 AUD
A$1.1705232
1 XSGD 兑换 GBP
0.5852616
1 XSGD 兑换 EUR
0.70231392
1 XSGD 兑换 USD
$0.731577
1 XSGD 兑换 MYR
RM3.27014919
1 XSGD 兑换 TRY
25.83198387
1 XSGD 兑换 JPY
¥114.86490477
1 XSGD 兑换 RUB
81.56351973
1 XSGD 兑换 INR
62.73272775
1 XSGD 兑换 IDR
Rp11,799.62738031
1 XSGD 兑换 PHP
42.37293984
1 XSGD 兑换 EGP
￡E.37.12753275
1 XSGD 兑换 BRL
R$4.5357774
1 XSGD 兑换 CAD
C$1.05347088
1 XSGD 兑换 BDT
87.4234515
1 XSGD 兑换 NGN
1,130.71809543
1 XSGD 兑换 UAH
30.80670747
1 XSGD 兑换 VES
Bs37.310427
1 XSGD 兑换 PKR
Rs203.8905099
1 XSGD 兑换 KZT
384.02671461
1 XSGD 兑换 THB
฿25.06382802
1 XSGD 兑换 TWD
NT$24.06156753
1 XSGD 兑换 CHF
Fr0.6584193
1 XSGD 兑换 HKD
HK$5.68435329
1 XSGD 兑换 MAD
.د.م7.39624347