XRun 价格 (XRUN)
今天 XRun (XRUN) 的实时价格为 0.04718018 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XRUN 兑换 USD 的价格为实时更新。
XRun 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 31.82K USD
- XRun 当天价格变化为 +130.44%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，XRun 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02670656。
在过去30天内，XRun 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0254138634。
在过去60天内，XRun 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0100822015。
在过去90天内，XRun 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004551010729038694。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02670656
|+130.44%
|30天
|$ +0.0254138634
|+53.87%
|60天
|$ +0.0100822015
|+21.37%
|90天
|$ -0.004551010729038694
|-8.79%
XRun 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.34%
+130.44%
+101.59%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
XRUN is one of the most successful Pokémon Go cases and is a blockchain advertising platform with AR(Augmented Reality) and GPS technology A blockchain advertising platform with AR(Augmented Reality) and GPS technology Collection and mission performance of XRUN crypto-currency Increased reliability and immersion in advertising of introducing Blockchain and using AR High reward system through crypto-currency, increased advertising efficiency
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|1 XRUN 兑换 AUD
A$0.0764318916
|1 XRUN 兑换 GBP
￡0.0382159458
|1 XRUN 兑换 EUR
€0.0457647746
|1 XRUN 兑换 USD
$0.04718018
|1 XRUN 兑换 MYR
RM0.2118390082
|1 XRUN 兑换 TRY
₺1.6711219756
|1 XRUN 兑换 JPY
¥7.4459760076
|1 XRUN 兑换 RUB
₽4.8237016032
|1 XRUN 兑换 INR
₹4.064572507
|1 XRUN 兑换 IDR
Rp760.9705386254
|1 XRUN 兑换 PHP
₱2.7685329624
|1 XRUN 兑换 EGP
￡E.2.3854299008
|1 XRUN 兑换 BRL
R$0.2882708998
|1 XRUN 兑换 CAD
C$0.0679394592
|1 XRUN 兑换 BDT
৳5.7550383564
|1 XRUN 兑换 NGN
₦73.1472074684
|1 XRUN 兑换 UAH
₴1.9947780104
|1 XRUN 兑换 VES
Bs2.50054954
|1 XRUN 兑换 PKR
Rs13.1382647246
|1 XRUN 兑换 KZT
₸24.896980986
|1 XRUN 兑换 THB
฿1.639511255
|1 XRUN 兑换 TWD
NT$1.5602485526
|1 XRUN 兑换 CHF
Fr0.0429339638
|1 XRUN 兑换 HKD
HK$0.3670618004
|1 XRUN 兑换 MAD
.د.م0.4736890072