Xrpturbo 价格 (XRT)
今天 Xrpturbo (XRT) 的实时价格为 0.01774652 USD。目前其市值为 $ 1.78M USD。XRT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Xrpturbo 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Xrpturbo 当天价格变化为 -4.80%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，Xrpturbo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00089533250473752。
在过去30天内，Xrpturbo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Xrpturbo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Xrpturbo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00089533250473752
|-4.80%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Xrpturbo 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.58%
-4.80%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
XRPTurbo is a pioneering platform serving as the first AI Agent & RWA Launchpad on the XRP Ledger (XRPL).It introduces autonomous AI-driven agents and RWA projects into the XRP ecosystem, enabling intelligent automation across a range of blockchain activities.By leveraging XRPL’s fast and low-cost transactions, XRPTurbo integrates AI capabilities directly into on-chain operations, bringing new efficiency and utility to the network.The platform empowers users to deploy AI Agents that can interact with XRPL and external systems, enhancing the functionality of XRP-based applications.
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|1 XRT 兑换 VND
₫455.03851932
|1 XRT 兑换 AUD
A$0.0282169668
|1 XRT 兑换 GBP
￡0.0134873552
|1 XRT 兑换 EUR
€0.0156169376
|1 XRT 兑换 USD
$0.01774652
|1 XRT 兑换 MYR
RM0.0784396184
|1 XRT 兑换 TRY
₺0.6754325512
|1 XRT 兑换 JPY
¥2.5468030852
|1 XRT 兑换 RUB
₽1.4761555336
|1 XRT 兑换 INR
₹1.5254908592
|1 XRT 兑换 IDR
Rp295.7752150232
|1 XRT 兑换 KRW
₩25.208044334
|1 XRT 兑换 PHP
₱1.0147460136
|1 XRT 兑换 EGP
￡E.0.9100415456
|1 XRT 兑换 BRL
R$0.1039946072
|1 XRT 兑换 CAD
C$0.0244901976
|1 XRT 兑换 BDT
৳2.15176555
|1 XRT 兑换 NGN
₦28.2137724264
|1 XRT 兑换 UAH
₴0.7331087412
|1 XRT 兑换 VES
Bs1.26000292
|1 XRT 兑换 PKR
Rs4.9652988308
|1 XRT 兑换 KZT
₸9.1522352944
|1 XRT 兑换 THB
฿0.5939760244
|1 XRT 兑换 TWD
NT$0.5744548524
|1 XRT 兑换 AED
د.إ0.0651297284
|1 XRT 兑换 CHF
Fr0.0143746812
|1 XRT 兑换 HKD
HK$0.13753553
|1 XRT 兑换 MAD
.د.م0.1646877056
|1 XRT 兑换 MXN
$0.360254356