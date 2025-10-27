Xrpatriot（XRPATRIOT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.074186 $ 0.074186 $ 0.074186 24H最低价 $ 0.076441 $ 0.076441 $ 0.076441 24H最高价 24H最低价 $ 0.074186$ 0.074186 $ 0.074186 24H最高价 $ 0.076441$ 0.076441 $ 0.076441 历史最高 $ 0.142747$ 0.142747 $ 0.142747 最低价 $ 0.064433$ 0.064433 $ 0.064433 涨跌幅（1H） +0.27% 涨跌幅（1D） +1.20% 漲跌幅（7D） +3.48% 漲跌幅（7D） +3.48%

Xrpatriot（XRPATRIOT）当前实时价格为 $0.076117。过去 24 小时内，XRPATRIOT 的交易价格在 $ 0.074186 至 $ 0.076441 之间波动，市场活跃度显著。XRPATRIOT 的历史最高价为 $ 0.142747，历史最低价为 $ 0.064433。

从短期表现来看，XRPATRIOT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.27%，过去 24 小时内变动为 +1.20%，过去 7 天内累计变动为 +3.48%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Xrpatriot（XRPATRIOT）市场信息

市值 $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M 流通量 17.76M 17.76M 17.76M 总供应量 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001

Xrpatriot 的当前市值为 $ 1.35M, 它过去 24 小时的交易量为 --。XRPATRIOT 的流通量为 17.76M，总供应量是 17760000.00000001，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.35M。