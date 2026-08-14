XRP SUPERCYCLE 今日价格

XRP SUPERCYCLE (XRPS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 45.26%。当前 XRPS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 XRPS。

XRP SUPERCYCLE 目前市值在 $ 31,987 排名第 #-，流通供应量为 998.02M XRPS。过去 24 小时内，XRPS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00190451，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XRPS 在过去一小时内波动了 +12.47%，过去7 天内波动了 +20.61%。过去一天，总交易量达到 --。

XRP SUPERCYCLE（XRPS）市场信息

市值 $ 31.99K$ 31.99K $ 31.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 31.99K$ 31.99K $ 31.99K 流通量 998.02M 998.02M 998.02M 总供应量 998,022,608.318379 998,022,608.318379 998,022,608.318379

XRP SUPERCYCLE 的当前市值为 $ 31.99K, 它过去 24 小时的交易量为 --。XRPS 的流通量为 998.02M，总供应量是 998022608.318379，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.99K。