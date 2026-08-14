xRAM Liquid Staking Token 今日价格

xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) 今日实时价格为 $ 0,01491834，过去 24 小时内变化了 1,93%。当前 HYPERRAM 兑 USD 的汇率为 $ 0,01491834 每 HYPERRAM。

xRAM Liquid Staking Token 目前市值在 $ 1 511 465 排名第 #-，流通供应量为 101,32M HYPERRAM。过去 24 小时内，HYPERRAM 的交易价格在 $ 0,0147392（低点）和 $ 0,0153742（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,03819125，而历史最低价为 $ 0,00866271。

短期表现方面，HYPERRAM 在过去一小时内波动了 -0,26%，过去7 天内波动了 -10,00%。过去一天，总交易量达到 $ 11,62K。

xRAM Liquid Staking Token（HYPERRAM）市场信息

市值 $ 1,51M$ 1,51M $ 1,51M 成交量（24H） $ 11,62K$ 11,62K $ 11,62K 完全稀释市值 $ 1,51M$ 1,51M $ 1,51M 流通量 101,32M 101,32M 101,32M 总供应量 101 315 574,4457387 101 315 574,4457387 101 315 574,4457387

xRAM Liquid Staking Token 的当前市值为 $ 1,51M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11,62K。HYPERRAM 的流通量为 101,32M，总供应量是 101315574.4457387，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1,51M。