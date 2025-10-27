Xpedition（XPED）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.03393605$ 0.03393605 $ 0.03393605 最低价 $ 0.0232951$ 0.0232951 $ 0.0232951 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -0.01% 漲跌幅（7D） -0.01%

Xpedition（XPED）当前实时价格为 $0.023296。过去 24 小时内，XPED 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。XPED 的历史最高价为 $ 0.03393605，历史最低价为 $ 0.0232951。

从短期表现来看，XPED 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -0.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Xpedition（XPED）市场信息

市值 $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.65M$ 11.65M $ 11.65M 流通量 175.51M 175.51M 175.51M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Xpedition 的当前市值为 $ 4.09M, 它过去 24 小时的交易量为 --。XPED 的流通量为 175.51M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.65M。