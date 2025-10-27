Xpanse（HZN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00247393 24H最低价 $ 0.00253026 24H最高价 历史最高 $ 1.62 最低价 $ 0.00168822 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +1.14% 漲跌幅（7D） +11.46%

Xpanse（HZN）当前实时价格为 $0.00250701。过去 24 小时内，HZN 的交易价格在 $ 0.00247393 至 $ 0.00253026 之间波动，市场活跃度显著。HZN 的历史最高价为 $ 1.62，历史最低价为 $ 0.00168822。

从短期表现来看，HZN 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +1.14%，过去 7 天内累计变动为 +11.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Xpanse（HZN）市场信息

市值 $ 473.92K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 649.15K 流通量 189.04M 总供应量 258,932,986.6650584

Xpanse 的当前市值为 $ 473.92K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HZN 的流通量为 189.04M，总供应量是 258932986.6650584，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 649.15K。