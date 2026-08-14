XONA AGENT 今日价格

XONA AGENT (XONA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.85%。当前 XONA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 XONA。

XONA AGENT 目前市值在 $ 289,459 排名第 #-，流通供应量为 965.67M XONA。过去 24 小时内，XONA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00155977，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XONA 在过去一小时内波动了 +0.93%，过去7 天内波动了 -4.89%。过去一天，总交易量达到 $ 4.48K。

XONA AGENT（XONA）市场信息

市值 $ 289.46K$ 289.46K $ 289.46K 成交量（24H） $ 4.48K$ 4.48K $ 4.48K 完全稀释市值 $ 299.65K$ 299.65K $ 299.65K 流通量 965.67M 965.67M 965.67M 总供应量 999,666,562.743506 999,666,562.743506 999,666,562.743506

XONA AGENT 的当前市值为 $ 289.46K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.48K。XONA 的流通量为 965.67M，总供应量是 999666562.743506，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 299.65K。