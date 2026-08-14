Xociety 今日价格

Xociety (XO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 XO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 XO。

Xociety 目前市值在 $ 10,798.27 排名第 #-，流通供应量为 530.00M XO。过去 24 小时内，XO 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03159183，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Xociety（XO）市场信息

市值 $ 10.80K$ 10.80K $ 10.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 101.87K$ 101.87K $ 101.87K 流通量 530.00M 530.00M 530.00M 总供应量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Xociety 的当前市值为 $ 10.80K, 它过去 24 小时的交易量为 --。XO 的流通量为 530.00M，总供应量是 5000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 101.87K。