XNF 价格 (XNF)
今天 XNF (XNF) 的实时价格为 0.058664 USD。目前其市值为 $ 36.30K USD。XNF 兑换 USD 的价格为实时更新。
XNF 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 229.90 USD
- XNF 当天价格变化为 -0.77%
- 其循环供应量为 618.80K USD
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今天内，XNF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00046016470006015。
在过去30天内，XNF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0143900621。
在过去60天内，XNF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0136663771。
在过去90天内，XNF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01142481527149072。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00046016470006015
|-0.77%
|30天
|$ -0.0143900621
|-24.52%
|60天
|$ -0.0136663771
|-23.29%
|90天
|$ -0.01142481527149072
|-16.30%
XNF 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-0.77%
-9.93%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 XNF 兑换 AUD
A$0.09444904
|1 XNF 兑换 GBP
￡0.04751784
|1 XNF 兑换 EUR
€0.05690408
|1 XNF 兑换 USD
$0.058664
|1 XNF 兑换 MYR
RM0.26340136
|1 XNF 兑换 TRY
₺2.07729224
|1 XNF 兑换 JPY
¥9.2659788
|1 XNF 兑换 RUB
₽5.96788872
|1 XNF 兑换 INR
₹5.04451736
|1 XNF 兑换 IDR
Rp946.19341592
|1 XNF 兑换 PHP
₱3.43067072
|1 XNF 兑换 EGP
￡E.2.9654652
|1 XNF 兑换 BRL
R$0.3549172
|1 XNF 兑换 CAD
C$0.08447616
|1 XNF 兑换 BDT
৳7.15583472
|1 XNF 兑换 NGN
₦90.95149232
|1 XNF 兑换 UAH
₴2.48031392
|1 XNF 兑换 VES
Bs3.109192
|1 XNF 兑换 PKR
Rs16.33616408
|1 XNF 兑换 KZT
₸30.9569928
|1 XNF 兑换 THB
฿2.02801448
|1 XNF 兑换 TWD
NT$1.9329788
|1 XNF 兑换 CHF
Fr0.05338424
|1 XNF 兑换 HKD
HK$0.45640592
|1 XNF 兑换 MAD
.د.م0.58898656