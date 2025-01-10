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XNF 价格 (XNF)

USD

XNF (XNF) 实时价格图表

$0.058664
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-0.70%(1D)

今天 XNF (XNF) 的价格

今天 XNF (XNF) 的实时价格为 0.058664 USD。目前其市值为 $ 36.30K USD。XNF 兑换 USD 的价格为实时更新。
XNF 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 229.90 USD
- XNF 当天价格变化为 -0.77%
- 其循环供应量为 618.80K USD

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XNF (XNF) 价格表现 USD

今天内，XNF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00046016470006015
在过去30天内，XNF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0143900621
在过去60天内，XNF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0136663771
在过去90天内，XNF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01142481527149072

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00046016470006015-0.77%
30天$ -0.0143900621-24.52%
60天$ -0.0136663771-23.29%
90天$ -0.01142481527149072-16.30%

XNF (XNF) 价格分析

XNF 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.055743
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$ 0.05987
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$ 9.31
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--

-0.77%

-9.93%

XNF (XNF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 36.30K
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$ 229.90
$ 229.90$ 229.90

618.80K
618.80K 618.80K

什么是XNF (XNF)

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

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XNF (XNF) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 XNF (XNF) 的其他问题

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XNF 兑换为当地货币

1 XNF 兑换 AUD
A$0.09444904
1 XNF 兑换 GBP
0.04751784
1 XNF 兑换 EUR
0.05690408
1 XNF 兑换 USD
$0.058664
1 XNF 兑换 MYR
RM0.26340136
1 XNF 兑换 TRY
2.07729224
1 XNF 兑换 JPY
¥9.2659788
1 XNF 兑换 RUB
5.96788872
1 XNF 兑换 INR
5.04451736
1 XNF 兑换 IDR
Rp946.19341592
1 XNF 兑换 PHP
3.43067072
1 XNF 兑换 EGP
￡E.2.9654652
1 XNF 兑换 BRL
R$0.3549172
1 XNF 兑换 CAD
C$0.08447616
1 XNF 兑换 BDT
7.15583472
1 XNF 兑换 NGN
90.95149232
1 XNF 兑换 UAH
2.48031392
1 XNF 兑换 VES
Bs3.109192
1 XNF 兑换 PKR
Rs16.33616408
1 XNF 兑换 KZT
30.9569928
1 XNF 兑换 THB
฿2.02801448
1 XNF 兑换 TWD
NT$1.9329788
1 XNF 兑换 CHF
Fr0.05338424
1 XNF 兑换 HKD
HK$0.45640592
1 XNF 兑换 MAD
.د.م0.58898656