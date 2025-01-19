XMONEY 价格 (XMONEY)
今天 XMONEY (XMONEY) 的实时价格为 0.00089094 USD。目前其市值为 $ 890.18K USD。XMONEY 兑换 USD 的价格为实时更新。
XMONEY 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 155.74K USD
- XMONEY 当天价格变化为 +29.57%
- 其循环供应量为 999.14M USD
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今天内，XMONEY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00020335。
在过去30天内，XMONEY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，XMONEY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，XMONEY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00020335
|+29.57%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
|--
XMONEY 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.45%
+29.57%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money.
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|1 XMONEY 兑换 AUD
A$0.0014344134
|1 XMONEY 兑换 GBP
￡0.0007305708
|1 XMONEY 兑换 EUR
€0.0008642118
|1 XMONEY 兑换 USD
$0.00089094
|1 XMONEY 兑换 MYR
RM0.00400923
|1 XMONEY 兑换 TRY
₺0.0315660042
|1 XMONEY 兑换 JPY
¥0.1392271938
|1 XMONEY 兑换 RUB
₽0.0913124406
|1 XMONEY 兑换 INR
₹0.0771375852
|1 XMONEY 兑换 IDR
Rp14.6055714336
|1 XMONEY 兑换 PHP
₱0.052164537
|1 XMONEY 兑换 EGP
￡E.0.044903376
|1 XMONEY 兑换 BRL
R$0.005434734
|1 XMONEY 兑换 CAD
C$0.0012829536
|1 XMONEY 兑换 BDT
৳0.10824921
|1 XMONEY 兑换 NGN
₦1.3877548722
|1 XMONEY 兑换 UAH
₴0.0375174834
|1 XMONEY 兑换 VES
Bs0.04811076
|1 XMONEY 兑换 PKR
Rs0.2483762532
|1 XMONEY 兑换 KZT
₸0.4728931332
|1 XMONEY 兑换 THB
฿0.0306394266
|1 XMONEY 兑换 TWD
NT$0.0293030166
|1 XMONEY 兑换 CHF
Fr0.0008107554
|1 XMONEY 兑换 HKD
HK$0.0069315132
|1 XMONEY 兑换 MAD
.د.م0.0089450376