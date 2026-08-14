xmas cult 今日价格

xmas cult (XMAS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.96%。当前 XMAS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 XMAS。

xmas cult 目前市值在 $ 26,882 排名第 #-，流通供应量为 978.02M XMAS。过去 24 小时内，XMAS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XMAS 在过去一小时内波动了 -0.17%，过去7 天内波动了 +10.55%。过去一天，总交易量达到 --。

xmas cult（XMAS）市场信息

市值 $ 26.88K$ 26.88K $ 26.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 26.88K$ 26.88K $ 26.88K 流通量 978.02M 978.02M 978.02M 总供应量 978,015,264.899926 978,015,264.899926 978,015,264.899926

xmas cult 的当前市值为 $ 26.88K, 它过去 24 小时的交易量为 --。XMAS 的流通量为 978.02M，总供应量是 978015264.899926，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 26.88K。