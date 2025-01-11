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xJEWEL 价格 (XJEWEL)

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xJEWEL (XJEWEL) 实时价格图表

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-6.50%(1D)

今天 xJEWEL (XJEWEL) 的价格

今天 xJEWEL (XJEWEL) 的实时价格为 0.172857 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XJEWEL 兑换 USD 的价格为实时更新。
xJEWEL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.67K USD
- xJEWEL 当天价格变化为 -6.51%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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xJEWEL (XJEWEL) 价格表现 USD

今天内，xJEWEL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.012043215013924
在过去30天内，xJEWEL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0826125952
在过去60天内，xJEWEL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0554335804
在过去90天内，xJEWEL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0958269426578281

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.012043215013924-6.51%
30天$ -0.0826125952-47.79%
60天$ -0.0554335804-32.06%
90天$ -0.0958269426578281-35.66%

xJEWEL (XJEWEL) 价格分析

xJEWEL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 0.187917
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$ 18.36
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+0.07%

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-22.48%

xJEWEL (XJEWEL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 4.67K
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什么是xJEWEL (XJEWEL)

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官网

大家还在问：关于 xJEWEL (XJEWEL) 的其他问题

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XJEWEL 兑换为当地货币

1 XJEWEL 兑换 AUD
A$0.28002834
1 XJEWEL 兑换 GBP
0.14001417
1 XJEWEL 兑换 EUR
0.16767129
1 XJEWEL 兑换 USD
$0.172857
1 XJEWEL 兑换 MYR
RM0.77612793
1 XJEWEL 兑换 TRY
6.12259494
1 XJEWEL 兑换 JPY
¥27.28029174
1 XJEWEL 兑换 RUB
17.67289968
1 XJEWEL 兑换 INR
14.89163055
1 XJEWEL 兑换 IDR
Rp2,788.01573871
1 XJEWEL 兑换 PHP
10.14324876
1 XJEWEL 兑换 EGP
￡E.8.73964992
1 XJEWEL 兑换 BRL
R$1.05615627
1 XJEWEL 兑换 CAD
C$0.24891408
1 XJEWEL 兑换 BDT
21.08509686
1 XJEWEL 兑换 NGN
267.99403566
1 XJEWEL 兑换 UAH
7.30839396
1 XJEWEL 兑换 VES
Bs9.161421
1 XJEWEL 兑换 PKR
Rs48.13548879
1 XJEWEL 兑换 KZT
91.2166389
1 XJEWEL 兑换 THB
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1 XJEWEL 兑换 TWD
NT$5.71638099
1 XJEWEL 兑换 CHF
Fr0.15729987
1 XJEWEL 兑换 HKD
HK$1.34482746
1 XJEWEL 兑换 MAD
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