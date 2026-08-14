Xion 今日价格

Xion (XION) 今日实时价格为 $ 0.102844，过去 24 小时内变化了 0.07%。当前 XION 兑 USD 的汇率为 $ 0.102844 每 XION。

Xion 目前市值在 $ 9,395,938 排名第 #-，流通供应量为 92.68M XION。过去 24 小时内，XION 的交易价格在 $ 0.04334402（低点）和 $ 0.121467（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 6.83，而历史最低价为 $ 0.04334402。

短期表现方面，XION 在过去一小时内波动了 +0.56%，过去7 天内波动了 -2.50%。过去一天，总交易量达到 $ 543.76。

Xion（XION）市场信息

市值 $ 9.40M$ 9.40M $ 9.40M 成交量（24H） $ 543.76$ 543.76 $ 543.76 完全稀释市值 $ 20.28M$ 20.28M $ 20.28M 流通量 92.68M 92.68M 92.68M 总供应量 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Xion 的当前市值为 $ 9.40M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 543.76。XION 的流通量为 92.68M，总供应量是 200000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.28M。