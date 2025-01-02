Xing Xing 价格 (XING)
今天 Xing Xing (XING) 的实时价格为 0.00142855 USD。目前其市值为 $ 1.41M USD。XING 兑换 USD 的价格为实时更新。
Xing Xing 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 75.60K USD
- Xing Xing 当天价格变化为 +53.99%
- 其循环供应量为 989.22M USD
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今天内，Xing Xing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00050088。
在过去30天内，Xing Xing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010984796。
在过去60天内，Xing Xing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Xing Xing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00050088
|+53.99%
|30天
|$ -0.0010984796
|-76.89%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Xing Xing 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-10.71%
+53.99%
+21.06%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$XING is a heartwarming memecoin inspired by Xing Xing, the one-armed Tibetan macaque who was rescued and has lived with Grandma for over 15 years. Together, they’ve overcome incredible odds, and their bond is a symbol of resilience, compassion, and the power of second chances. This coin brings those same values to the world of cryptocurrency, encouraging a community where strength, love and support thrive. Much like Xing Xings story of survival and love, $XING reminds us that even in the toughest times we can persevere, build connections and rise above. With humor, heart and a deep sense of community, $XING is here to spread positivity and empower holders with the spirit of compassion and resilience.
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|1 XING 兑换 AUD
A$0.00228568
|1 XING 兑换 GBP
￡0.00114284
|1 XING 兑换 EUR
€0.001371408
|1 XING 兑换 USD
$0.00142855
|1 XING 兑换 MYR
RM0.0063856185
|1 XING 兑换 TRY
₺0.0504421005
|1 XING 兑换 JPY
¥0.2242966355
|1 XING 兑换 RUB
₽0.1592690395
|1 XING 兑换 INR
₹0.1224981625
|1 XING 兑换 IDR
Rp23.0411258065
|1 XING 兑换 PHP
₱0.082741616
|1 XING 兑换 EGP
￡E.0.0724989125
|1 XING 兑换 BRL
R$0.00885701
|1 XING 兑换 CAD
C$0.002057112
|1 XING 兑换 BDT
৳0.170711725
|1 XING 兑换 NGN
₦2.2079525945
|1 XING 兑换 UAH
₴0.0601562405
|1 XING 兑换 VES
Bs0.07285605
|1 XING 兑换 PKR
Rs0.398136885
|1 XING 兑换 KZT
₸0.7498887515
|1 XING 兑换 THB
฿0.048942123
|1 XING 兑换 TWD
NT$0.0469850095
|1 XING 兑换 CHF
Fr0.001285695
|1 XING 兑换 HKD
HK$0.0110998335
|1 XING 兑换 MAD
.د.م0.0144426405