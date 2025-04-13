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Xido Finance 价格 (XIDO)

USD

Xido Finance (XIDO) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 Xido Finance (XIDO) 的价格

今天 Xido Finance (XIDO) 的实时价格为 0.0393776 USD。目前其市值为 $ 1.11M USD。XIDO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Xido Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Xido Finance 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 28.31M USD

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Xido Finance (XIDO) 价格表现 USD

今天内，Xido Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Xido Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0132780125
在过去60天内，Xido Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0252606595
在过去90天内，Xido Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05079350984645245

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0132780125-33.71%
60天$ -0.0252606595-64.14%
90天$ -0.05079350984645245-56.33%

Xido Finance (XIDO) 价格分析

Xido Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 481.05
$ 481.05$ 481.05

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-1.52%

Xido Finance (XIDO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

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28.31M
28.31M 28.31M

什么是Xido Finance (XIDO)

XIDO Finance is a decentralized AMM with yield farming incentives, no mints, and a unique token distribution design. XIDO Finance is powered by XIDO token which adds a governance layer and powers the self-sustaining pools and farms without ever minting a new token.

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Xido Finance (XIDO) 资源

官网

大家还在问：关于 Xido Finance (XIDO) 的其他问题

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XIDO 兑换为当地货币

1 XIDO 兑换 VND
1,009.6810416
1 XIDO 兑换 AUD
A$0.062610384
1 XIDO 兑换 GBP
0.029926976
1 XIDO 兑换 EUR
0.034652288
1 XIDO 兑换 USD
$0.0393776
1 XIDO 兑换 MYR
RM0.174048992
1 XIDO 兑换 TRY
1.498711456
1 XIDO 兑换 JPY
¥5.651079376
1 XIDO 兑换 RUB
3.275428768
1 XIDO 兑换 INR
3.384898496
1 XIDO 兑换 IDR
Rp656.293070816
1 XIDO 兑换 KRW
55.93391192
1 XIDO 兑换 PHP
2.251611168
1 XIDO 兑换 EGP
￡E.2.019283328
1 XIDO 兑换 BRL
R$0.230752736
1 XIDO 兑换 CAD
C$0.054341088
1 XIDO 兑换 BDT
4.774534
1 XIDO 兑换 NGN
62.603296032
1 XIDO 兑换 UAH
1.626688656
1 XIDO 兑换 VES
Bs2.7958096
1 XIDO 兑换 PKR
Rs11.017458704
1 XIDO 兑换 KZT
20.307815872
1 XIDO 兑换 THB
฿1.317968272
1 XIDO 兑换 TWD
NT$1.274652912
1 XIDO 兑换 AED
د.إ0.144515792
1 XIDO 兑换 CHF
Fr0.031895856
1 XIDO 兑换 HKD
HK$0.3051764
1 XIDO 兑换 MAD
.د.م0.365424128
1 XIDO 兑换 MXN
$0.79936528