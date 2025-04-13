Xido Finance 价格 (XIDO)
今天 Xido Finance (XIDO) 的实时价格为 0.0393776 USD。目前其市值为 $ 1.11M USD。XIDO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Xido Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Xido Finance 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 28.31M USD
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今天内，Xido Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Xido Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0132780125。
在过去60天内，Xido Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0252606595。
在过去90天内，Xido Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05079350984645245。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0132780125
|-33.71%
|60天
|$ -0.0252606595
|-64.14%
|90天
|$ -0.05079350984645245
|-56.33%
Xido Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-1.52%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
XIDO Finance is a decentralized AMM with yield farming incentives, no mints, and a unique token distribution design. XIDO Finance is powered by XIDO token which adds a governance layer and powers the self-sustaining pools and farms without ever minting a new token.
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|1 XIDO 兑换 VND
₫1,009.6810416
|1 XIDO 兑换 AUD
A$0.062610384
|1 XIDO 兑换 GBP
￡0.029926976
|1 XIDO 兑换 EUR
€0.034652288
|1 XIDO 兑换 USD
$0.0393776
|1 XIDO 兑换 MYR
RM0.174048992
|1 XIDO 兑换 TRY
₺1.498711456
|1 XIDO 兑换 JPY
¥5.651079376
|1 XIDO 兑换 RUB
₽3.275428768
|1 XIDO 兑换 INR
₹3.384898496
|1 XIDO 兑换 IDR
Rp656.293070816
|1 XIDO 兑换 KRW
₩55.93391192
|1 XIDO 兑换 PHP
₱2.251611168
|1 XIDO 兑换 EGP
￡E.2.019283328
|1 XIDO 兑换 BRL
R$0.230752736
|1 XIDO 兑换 CAD
C$0.054341088
|1 XIDO 兑换 BDT
৳4.774534
|1 XIDO 兑换 NGN
₦62.603296032
|1 XIDO 兑换 UAH
₴1.626688656
|1 XIDO 兑换 VES
Bs2.7958096
|1 XIDO 兑换 PKR
Rs11.017458704
|1 XIDO 兑换 KZT
₸20.307815872
|1 XIDO 兑换 THB
฿1.317968272
|1 XIDO 兑换 TWD
NT$1.274652912
|1 XIDO 兑换 AED
د.إ0.144515792
|1 XIDO 兑换 CHF
Fr0.031895856
|1 XIDO 兑换 HKD
HK$0.3051764
|1 XIDO 兑换 MAD
.د.م0.365424128
|1 XIDO 兑换 MXN
$0.79936528