xFUND 价格 (XFUND)
今天 xFUND (XFUND) 的实时价格为 283.19 USD。目前其市值为 $ 2.82M USD。XFUND 兑换 USD 的价格为实时更新。
xFUND 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.11K USD
- xFUND 当天价格变化为 +2.91%
- 其循环供应量为 9.97K USD
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今天内，xFUND 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8.0。
在过去30天内，xFUND 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -56.0114704440。
在过去60天内，xFUND 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +14.5082201660。
在过去90天内，xFUND 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8.76418093913185。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +8.0
|+2.91%
|30天
|$ -56.0114704440
|-19.77%
|60天
|$ +14.5082201660
|+5.12%
|90天
|$ +8.76418093913185
|+3.19%
xFUND 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.36%
+2.91%
-10.70%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
xFUND is the on-chain governance and access token for the Unification Oracle of Oracles and other DeFi products. Please note this is a separate token from FUND which is on a separate mainnet.
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|1 XFUND 兑换 AUD
A$453.104
|1 XFUND 兑换 GBP
￡226.552
|1 XFUND 兑换 EUR
€271.8624
|1 XFUND 兑换 USD
$283.19
|1 XFUND 兑换 MYR
RM1,265.8593
|1 XFUND 兑换 TRY
₺9,999.4389
|1 XFUND 兑换 JPY
¥44,463.6619
|1 XFUND 兑换 RUB
₽31,572.8531
|1 XFUND 兑换 INR
₹24,283.5425
|1 XFUND 兑换 IDR
Rp4,567,580.0057
|1 XFUND 兑换 PHP
₱16,402.3648
|1 XFUND 兑换 EGP
￡E.14,371.8925
|1 XFUND 兑换 BRL
R$1,755.778
|1 XFUND 兑换 CAD
C$407.7936
|1 XFUND 兑换 BDT
৳33,841.205
|1 XFUND 兑换 NGN
₦437,695.6321
|1 XFUND 兑换 UAH
₴11,925.1309
|1 XFUND 兑换 VES
Bs14,442.69
|1 XFUND 兑换 PKR
Rs78,925.053
|1 XFUND 兑换 KZT
₸148,654.9267
|1 XFUND 兑换 THB
฿9,702.0894
|1 XFUND 兑换 TWD
NT$9,314.1191
|1 XFUND 兑换 CHF
Fr254.871
|1 XFUND 兑换 HKD
HK$2,200.3863
|1 XFUND 兑换 MAD
.د.م2,863.0509