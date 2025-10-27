xFractal（FRACTAL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00036824 $ 0.00036824 $ 0.00036824 24H最低价 $ 0.00057417 $ 0.00057417 $ 0.00057417 24H最高价 24H最低价 $ 0.00036824$ 0.00036824 $ 0.00036824 24H最高价 $ 0.00057417$ 0.00057417 $ 0.00057417 历史最高 $ 0.00201832$ 0.00201832 $ 0.00201832 最低价 $ 0.00036824$ 0.00036824 $ 0.00036824 涨跌幅（1H） +0.48% 涨跌幅（1D） -12.06% 漲跌幅（7D） -29.23% 漲跌幅（7D） -29.23%

xFractal（FRACTAL）当前实时价格为 $0.00049813。过去 24 小时内，FRACTAL 的交易价格在 $ 0.00036824 至 $ 0.00057417 之间波动，市场活跃度显著。FRACTAL 的历史最高价为 $ 0.00201832，历史最低价为 $ 0.00036824。

从短期表现来看，FRACTAL 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.48%，过去 24 小时内变动为 -12.06%，过去 7 天内累计变动为 -29.23%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

xFractal（FRACTAL）市场信息

市值 $ 497.76K$ 497.76K $ 497.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 497.76K$ 497.76K $ 497.76K 流通量 999.10M 999.10M 999.10M 总供应量 999,096,134.060575 999,096,134.060575 999,096,134.060575

xFractal 的当前市值为 $ 497.76K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FRACTAL 的流通量为 999.10M，总供应量是 999096134.060575，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 497.76K。