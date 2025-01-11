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XFai 价格 (XFIT)

USD

XFai (XFIT) 实时价格图表

$0.0085287
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-1.80%(1D)

今天 XFai (XFIT) 的价格

今天 XFai (XFIT) 的实时价格为 0.0085287 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XFIT 兑换 USD 的价格为实时更新。
XFai 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.42K USD
- XFai 当天价格变化为 -1.89%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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XFai (XFIT) 价格表现 USD

今天内，XFai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000165128270478281
在过去30天内，XFai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013979332
在过去60天内，XFai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015906801
在过去90天内，XFai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000165128270478281-1.89%
30天$ -0.0013979332-16.39%
60天$ -0.0015906801-18.65%
90天$ 0--

XFai (XFIT) 价格分析

XFai 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00850741
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$ 0.00869383
$ 0.00869383$ 0.00869383

$ 0.341711
$ 0.341711$ 0.341711

--

-1.89%

-6.64%

XFai (XFIT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 1.42K
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什么是XFai (XFIT)

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XFai (XFIT) 资源

官网

大家还在问：关于 XFai (XFIT) 的其他问题

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XFIT 兑换为当地货币

1 XFIT 兑换 AUD
A$0.013816494
1 XFIT 兑换 GBP
0.006908247
1 XFIT 兑换 EUR
0.008272839
1 XFIT 兑换 USD
$0.0085287
1 XFIT 兑换 MYR
RM0.038293863
1 XFIT 兑换 TRY
0.302086554
1 XFIT 兑换 JPY
¥1.345999434
1 XFIT 兑换 RUB
0.871974288
1 XFIT 兑换 INR
0.734747505
1 XFIT 兑换 IDR
Rp137.559658161
1 XFIT 兑换 PHP
0.500464116
1 XFIT 兑换 EGP
￡E.0.431211072
1 XFIT 兑换 BRL
R$0.052110357
1 XFIT 兑换 CAD
C$0.012281328
1 XFIT 兑换 BDT
1.040330826
1 XFIT 兑换 NGN
13.222725906
1 XFIT 兑换 UAH
0.360593436
1 XFIT 兑换 VES
Bs0.4520211
1 XFIT 兑换 PKR
Rs2.374987089
1 XFIT 兑换 KZT
4.50059499
1 XFIT 兑换 THB
฿0.296372325
1 XFIT 兑换 TWD
NT$0.282044109
1 XFIT 兑换 CHF
Fr0.007761117
1 XFIT 兑换 HKD
HK$0.066353286
1 XFIT 兑换 MAD
.د.م0.085628148