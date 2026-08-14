Xertra 今日价格

Xertra (STRAX) 今日实时价格为 $ 0.00817961，过去 24 小时内变化了 1.29%。当前 STRAX 兑 USD 的汇率为 $ 0.00817961 每 STRAX。

Xertra 目前市值在 $ 17,976,531 排名第 #-，流通供应量为 2.20B STRAX。过去 24 小时内，STRAX 的交易价格在 $ 0.00813715（低点）和 $ 0.00827969（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 22.77，而历史最低价为 $ 0.00790744。

短期表现方面，STRAX 在过去一小时内波动了 +0.15%，过去7 天内波动了 -5.12%。过去一天，总交易量达到 $ 446.21K。

Xertra（STRAX）市场信息

市值 $ 17.98M$ 17.98M $ 17.98M 成交量（24H） $ 446.21K$ 446.21K $ 446.21K 完全稀释市值 $ 17.98M$ 17.98M $ 17.98M 流通量 2.20B 2.20B 2.20B 总供应量 2,196,226,206.82964 2,196,226,206.82964 2,196,226,206.82964

Xertra 的当前市值为 $ 17.98M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 446.21K。STRAX 的流通量为 2.20B，总供应量是 2196226206.82964，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.98M。