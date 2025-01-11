Xero AI 价格 (XEROAI)

USD

Xero AI (XEROAI) 实时价格图表

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$0.03709291$0.03709291
+11.70%(1D)

今天 Xero AI (XEROAI) 的价格

今天 Xero AI (XEROAI) 的实时价格为 0.03709291 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XEROAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Xero AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 21.44K USD
- Xero AI 当天价格变化为 +11.71%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Xero AI (XEROAI) 价格表现 USD

今天内，Xero AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0038885
在过去30天内，Xero AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0140786399
在过去60天内，Xero AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0262788986
在过去90天内，Xero AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.007886305709599334

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0038885+11.71%
30天$ -0.0140786399-37.95%
60天$ +0.0262788986+70.85%
90天$ +0.007886305709599334+27.00%

Xero AI (XEROAI) 价格分析

Xero AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03192101
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$ 0.03743511
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$ 0.088626
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+1.23%

+11.71%

-32.22%

Xero AI (XEROAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 21.44K
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什么是Xero AI (XEROAI)

XERO AI is the first free decentralized platform that specializes in Text-to-Video conversion, setting new standards within the web3 community.

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Xero AI (XEROAI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Xero AI (XEROAI) 的其他问题

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XEROAI 兑换为当地货币

1 XEROAI 兑换 AUD
A$0.0600905142
1 XEROAI 兑换 GBP
0.0300452571
1 XEROAI 兑换 EUR
0.0359801227
1 XEROAI 兑换 USD
$0.03709291
1 XEROAI 兑换 MYR
RM0.1665471659
1 XEROAI 兑换 TRY
1.3138308722
1 XEROAI 兑换 JPY
¥5.8540030562
1 XEROAI 兑换 RUB
3.7923791184
1 XEROAI 兑换 INR
3.1955541965
1 XEROAI 兑换 IDR
Rp598.2726581773
1 XEROAI 兑换 PHP
2.1766119588
1 XEROAI 兑换 EGP
￡E.1.8754175296
1 XEROAI 兑换 BRL
R$0.2266376801
1 XEROAI 兑换 CAD
C$0.0534137904
1 XEROAI 兑换 BDT
4.5245931618
1 XEROAI 兑换 NGN
57.5081058058
1 XEROAI 兑换 UAH
1.5682882348
1 XEROAI 兑换 VES
Bs1.96592423
1 XEROAI 兑换 PKR
Rs10.3292626477
1 XEROAI 兑换 KZT
19.573928607
1 XEROAI 兑换 THB
฿1.2889786225
1 XEROAI 兑换 TWD
NT$1.2266625337
1 XEROAI 兑换 CHF
Fr0.0337545481
1 XEROAI 兑换 HKD
HK$0.2885828398
1 XEROAI 兑换 MAD
.د.م0.3724128164