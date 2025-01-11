Xero AI 价格 (XEROAI)
今天 Xero AI (XEROAI) 的实时价格为 0.03709291 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XEROAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Xero AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 21.44K USD
- Xero AI 当天价格变化为 +11.71%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Xero AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0038885。
在过去30天内，Xero AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0140786399。
在过去60天内，Xero AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0262788986。
在过去90天内，Xero AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.007886305709599334。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0038885
|+11.71%
|30天
|$ -0.0140786399
|-37.95%
|60天
|$ +0.0262788986
|+70.85%
|90天
|$ +0.007886305709599334
|+27.00%
Xero AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.23%
+11.71%
-32.22%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
XERO AI is the first free decentralized platform that specializes in Text-to-Video conversion, setting new standards within the web3 community.
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|1 XEROAI 兑换 AUD
A$0.0600905142
|1 XEROAI 兑换 GBP
￡0.0300452571
|1 XEROAI 兑换 EUR
€0.0359801227
|1 XEROAI 兑换 USD
$0.03709291
|1 XEROAI 兑换 MYR
RM0.1665471659
|1 XEROAI 兑换 TRY
₺1.3138308722
|1 XEROAI 兑换 JPY
¥5.8540030562
|1 XEROAI 兑换 RUB
₽3.7923791184
|1 XEROAI 兑换 INR
₹3.1955541965
|1 XEROAI 兑换 IDR
Rp598.2726581773
|1 XEROAI 兑换 PHP
₱2.1766119588
|1 XEROAI 兑换 EGP
￡E.1.8754175296
|1 XEROAI 兑换 BRL
R$0.2266376801
|1 XEROAI 兑换 CAD
C$0.0534137904
|1 XEROAI 兑换 BDT
৳4.5245931618
|1 XEROAI 兑换 NGN
₦57.5081058058
|1 XEROAI 兑换 UAH
₴1.5682882348
|1 XEROAI 兑换 VES
Bs1.96592423
|1 XEROAI 兑换 PKR
Rs10.3292626477
|1 XEROAI 兑换 KZT
₸19.573928607
|1 XEROAI 兑换 THB
฿1.2889786225
|1 XEROAI 兑换 TWD
NT$1.2266625337
|1 XEROAI 兑换 CHF
Fr0.0337545481
|1 XEROAI 兑换 HKD
HK$0.2885828398
|1 XEROAI 兑换 MAD
.د.م0.3724128164