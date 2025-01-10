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Xensei 价格 (XSEI)

USD

Xensei (XSEI) 实时价格图表

$0.00293988
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今天 Xensei (XSEI) 的价格

今天 Xensei (XSEI) 的实时价格为 0.00293988 USD。目前其市值为 $ 58.80K USD。XSEI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Xensei 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.00 USD
- Xensei 当天价格变化为 +0.01%
- 其循环供应量为 20.00M USD

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Xensei (XSEI) 价格表现 USD

今天内，Xensei 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Xensei 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0009901207
在过去60天内，Xensei 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004254041
在过去90天内，Xensei 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000587343632853016

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.01%
30天$ +0.0009901207+33.68%
60天$ -0.0004254041-14.47%
90天$ -0.000587343632853016-16.65%

Xensei (XSEI) 价格分析

Xensei 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00293588
$ 0.00293588$ 0.00293588

$ 0.00294202
$ 0.00294202$ 0.00294202

$ 0.03898872
$ 0.03898872$ 0.03898872

-0.02%

+0.01%

-1.27%

Xensei (XSEI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 58.80K
$ 58.80K$ 58.80K

$ 1.00
$ 1.00$ 1.00

20.00M
20.00M 20.00M

什么是Xensei (XSEI)

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Xensei (XSEI) 资源

白皮书
官网

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XSEI 兑换为当地货币

1 XSEI 兑换 AUD
A$0.0047332068
1 XSEI 兑换 GBP
0.0023813028
1 XSEI 兑换 EUR
0.0028516836
1 XSEI 兑换 USD
$0.00293988
1 XSEI 兑换 MYR
RM0.0132000612
1 XSEI 兑换 TRY
0.1041011508
1 XSEI 兑换 JPY
¥0.464354046
1 XSEI 兑换 RUB
0.2990739924
1 XSEI 兑换 INR
0.2528002812
1 XSEI 兑换 IDR
Rp47.4174127164
1 XSEI 兑换 PHP
0.1719241824
1 XSEI 兑换 EGP
￡E.0.148610934
1 XSEI 兑换 BRL
R$0.017786274
1 XSEI 兑换 CAD
C$0.0042334272
1 XSEI 兑换 BDT
0.3586065624
1 XSEI 兑换 NGN
4.5579311544
1 XSEI 兑换 UAH
0.1242981264
1 XSEI 兑换 VES
Bs0.15581364
1 XSEI 兑换 PKR
Rs0.8186683836
1 XSEI 兑换 KZT
1.551374676
1 XSEI 兑换 THB
฿0.1016316516
1 XSEI 兑换 TWD
NT$0.096869046
1 XSEI 兑换 CHF
Fr0.0026752908
1 XSEI 兑换 HKD
HK$0.0228722664
1 XSEI 兑换 MAD
.د.م0.0295163952