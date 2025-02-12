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xDai Native Comb 价格 (XCOMB)

USD

xDai Native Comb (XCOMB) 实时价格图表

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今天 xDai Native Comb (XCOMB) 的价格

今天 xDai Native Comb (XCOMB) 的实时价格为 0.00613853 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XCOMB 兑换 USD 的价格为实时更新。
xDai Native Comb 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.04 USD
- xDai Native Comb 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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xDai Native Comb (XCOMB) 价格表现 USD

今天内，xDai Native Comb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，xDai Native Comb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000133427
在过去60天内，xDai Native Comb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003408737
在过去90天内，xDai Native Comb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000234466679587114

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0000133427-0.21%
60天$ -0.0003408737-5.55%
90天$ -0.000234466679587114-3.67%

xDai Native Comb (XCOMB) 价格分析

xDai Native Comb 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 82.1
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xDai Native Comb (XCOMB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 1.04
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什么是xDai Native Comb (XCOMB)

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xDai Native Comb (XCOMB) 资源

官网

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XCOMB 兑换为当地货币

1 XCOMB 兑换 AUD
A$0.0096988774
1 XCOMB 兑换 GBP
0.004910824
1 XCOMB 兑换 EUR
0.0058929888
1 XCOMB 兑换 USD
$0.00613853
1 XCOMB 兑换 MYR
RM0.0273778438
1 XCOMB 兑换 TRY
0.2210484653
1 XCOMB 兑换 JPY
¥0.9430623639
1 XCOMB 兑换 RUB
0.5924295303
1 XCOMB 兑换 INR
0.530982845
1 XCOMB 兑换 IDR
Rp100.6316232432
1 XCOMB 兑换 PHP
0.3569555195
1 XCOMB 兑换 EGP
￡E.0.3096274532
1 XCOMB 兑换 BRL
R$0.0353579328
1 XCOMB 兑换 CAD
C$0.0087167126
1 XCOMB 兑换 BDT
0.7430690565
1 XCOMB 兑换 NGN
9.18937941
1 XCOMB 兑换 UAH
0.2559153157
1 XCOMB 兑换 VES
Bs0.3683118
1 XCOMB 兑换 PKR
Rs1.7127112553
1 XCOMB 兑换 KZT
3.0955379084
1 XCOMB 兑换 THB
฿0.2095694142
1 XCOMB 兑换 TWD
NT$0.2016507105
1 XCOMB 兑换 CHF
Fr0.0055860623
1 XCOMB 兑换 HKD
HK$0.0478191487
1 XCOMB 兑换 MAD
.د.م0.0614466853