XCoin 今日价格

XCoin (BEXC) 今日实时价格为 $ 0.353357，过去 24 小时内变化了 0.31%。当前 BEXC 兑 USD 的汇率为 $ 0.353357 每 BEXC。

XCoin 目前市值在 $ 247,237 排名第 #-，流通供应量为 700.29K BEXC。过去 24 小时内，BEXC 的交易价格在 $ 0.352045（低点）和 $ 0.356374（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.371225，而历史最低价为 $ 0.192869。

短期表现方面，BEXC 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 +0.22%。过去一天，总交易量达到 $ 565.66K。

XCoin（BEXC）市场信息

市值 $ 247.24K$ 247.24K $ 247.24K 成交量（24H） $ 565.66K$ 565.66K $ 565.66K 完全稀释市值 $ 52.96M$ 52.96M $ 52.96M 流通量 700.29K 700.29K 700.29K 总供应量 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

XCoin 的当前市值为 $ 247.24K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 565.66K。BEXC 的流通量为 700.29K，总供应量是 150000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 52.96M。