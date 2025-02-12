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xcKSM 价格 (XCKSM)

USD

xcKSM (XCKSM) 实时价格图表

$19.82
$19.82$19.82
-0.90%(1D)

今天 xcKSM (XCKSM) 的价格

今天 xcKSM (XCKSM) 的实时价格为 19.82 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XCKSM 兑换 USD 的价格为实时更新。
xcKSM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 701.42 USD
- xcKSM 当天价格变化为 -0.92%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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xcKSM (XCKSM) 价格表现 USD

今天内，xcKSM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.18574763060925
在过去30天内，xcKSM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6.3568111220
在过去60天内，xcKSM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -9.8091578220
在过去90天内，xcKSM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.681359256907594

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.18574763060925-0.92%
30天$ -6.3568111220-32.07%
60天$ -9.8091578220-49.49%
90天$ +0.681359256907594+3.56%

xcKSM (XCKSM) 价格分析

xcKSM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 19.36
$ 19.36$ 19.36

$ 21.63
$ 21.63$ 21.63

$ 64.37
$ 64.37$ 64.37

-0.15%

-0.92%

+0.30%

xcKSM (XCKSM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 701.42
$ 701.42$ 701.42

0.00
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什么是xcKSM (XCKSM)

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xcKSM (XCKSM) 资源

官网

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XCKSM 兑换为当地货币

1 XCKSM 兑换 AUD
A$31.3156
1 XCKSM 兑换 GBP
15.856
1 XCKSM 兑换 EUR
19.0272
1 XCKSM 兑换 USD
$19.82
1 XCKSM 兑换 MYR
RM88.3972
1 XCKSM 兑换 TRY
713.9164
1 XCKSM 兑换 JPY
¥3,044.9466
1 XCKSM 兑换 RUB
1,912.8282
1 XCKSM 兑换 INR
1,714.8264
1 XCKSM 兑换 IDR
Rp324,917.9808
1 XCKSM 兑换 PHP
1,152.9294
1 XCKSM 兑换 EGP
￡E.999.7208
1 XCKSM 兑换 BRL
R$114.1632
1 XCKSM 兑换 CAD
C$28.1444
1 XCKSM 兑换 BDT
2,399.211
1 XCKSM 兑换 NGN
29,670.54
1 XCKSM 兑换 UAH
826.2958
1 XCKSM 兑换 VES
Bs1,189.2
1 XCKSM 兑换 PKR
Rs5,529.9782
1 XCKSM 兑换 KZT
9,994.8296
1 XCKSM 兑换 THB
฿675.6638
1 XCKSM 兑换 TWD
NT$650.8888
1 XCKSM 兑换 CHF
Fr18.0362
1 XCKSM 兑换 HKD
HK$154.3978
1 XCKSM 兑换 MAD
.د.م198.3982