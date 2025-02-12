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Xave 价格 (XAV)

USD

Xave (XAV) 实时价格图表

$0.00203885
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-4.40%(1D)

今天 Xave (XAV) 的价格

今天 Xave (XAV) 的实时价格为 0.00203885 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XAV 兑换 USD 的价格为实时更新。
Xave 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.30 USD
- Xave 当天价格变化为 -4.45%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Xave (XAV) 价格表现 USD

今天内，Xave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Xave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007109488
在过去60天内，Xave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010508769
在过去90天内，Xave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000036163697137125

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-4.45%
30天$ -0.0007109488-34.87%
60天$ -0.0010508769-51.54%
90天$ -0.0000036163697137125-0.17%

Xave (XAV) 价格分析

Xave 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0020286
$ 0.0020286$ 0.0020286

$ 0.00217393
$ 0.00217393$ 0.00217393

$ 0.415835
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-4.45%

-4.41%

Xave (XAV) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 8.30
$ 8.30$ 8.30

0.00
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什么是Xave (XAV)

Xave Finance (pronounced “Save Finance”) allows financial services companies (“fintechs”) to leverage DeFi for real time remittance transfers and high yield consumer savings. Xave does this in a capital efficient way by building an FX accurate AMM and stablecoin lending market that shares liquidity with the Balancer V2 Vault.

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Xave (XAV) 资源

官网

大家还在问：关于 Xave (XAV) 的其他问题

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XAV 兑换为当地货币

1 XAV 兑换 AUD
A$0.003221383
1 XAV 兑换 GBP
0.00163108
1 XAV 兑换 EUR
0.001957296
1 XAV 兑换 USD
$0.00203885
1 XAV 兑换 MYR
RM0.009093271
1 XAV 兑换 TRY
0.073439377
1 XAV 兑换 JPY
¥0.3132285255
1 XAV 兑换 RUB
0.1967286365
1 XAV 兑换 INR
0.176401302
1 XAV 兑换 IDR
Rp33.423765144
1 XAV 兑换 PHP
0.1185999045
1 XAV 兑换 EGP
￡E.0.102839594
1 XAV 兑换 BRL
R$0.011743776
1 XAV 兑换 CAD
C$0.002895167
1 XAV 兑换 BDT
0.2468027925
1 XAV 兑换 NGN
3.05215845
1 XAV 兑换 UAH
0.0849996565
1 XAV 兑换 VES
Bs0.122331
1 XAV 兑换 PKR
Rs0.5688595385
1 XAV 兑换 KZT
1.028151278
1 XAV 兑换 THB
฿0.0695043965
1 XAV 兑换 TWD
NT$0.066955834
1 XAV 兑换 CHF
Fr0.0018553535
1 XAV 兑换 HKD
HK$0.0158826415
1 XAV 兑换 MAD
.د.م0.0204088885