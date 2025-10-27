XAU9999（XAU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.09% 涨跌幅（1D） +19.06% 漲跌幅（7D） +8.55% 漲跌幅（7D） +8.55%

XAU9999（XAU）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，XAU 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。XAU 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，XAU 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.09%，过去 24 小时内变动为 +19.06%，过去 7 天内累计变动为 +8.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

XAU9999（XAU）市场信息

市值 $ 34.96K$ 34.96K $ 34.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 34.96K$ 34.96K $ 34.96K 流通量 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T 总供应量 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

XAU9999 的当前市值为 $ 34.96K, 它过去 24 小时的交易量为 --。XAU 的流通量为 1,000.00T，总供应量是 1.0e+15，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.96K。