XANA 价格 (XETA)
今天 XANA (XETA) 的实时价格为 0.00050354 USD。目前其市值为 $ 1.71M USD。XETA 兑换 USD 的价格为实时更新。
XANA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- XANA 当天价格变化为 -7.66%
- 其循环供应量为 3.40B USD
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今天内，XANA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，XANA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001978716。
在过去60天内，XANA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002293874。
在过去90天内，XANA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000738478632448974。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-7.66%
|30天
|$ -0.0001978716
|-39.29%
|60天
|$ -0.0002293874
|-45.55%
|90天
|$ -0.000738478632448974
|-59.45%
XANA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.59%
-7.66%
-29.70%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
XANA is a leading global AI-driven Layer-1 infrastructure for the metaverse, empowering billions to engage in a seamless Web3.0 cross-reality economy. Trusted by over 100 major institutions, local governments, global brands, and top IPs.
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|1 XETA 兑换 VND
₫13.2506551
|1 XETA 兑换 AUD
A$0.0007653808
|1 XETA 兑换 GBP
￡0.0003675842
|1 XETA 兑换 EUR
€0.0004330444
|1 XETA 兑换 USD
$0.00050354
|1 XETA 兑换 MYR
RM0.0021350096
|1 XETA 兑换 TRY
₺0.0198344406
|1 XETA 兑换 JPY
¥0.07276153
|1 XETA 兑换 RUB
₽0.039477536
|1 XETA 兑换 INR
₹0.043430325
|1 XETA 兑换 IDR
Rp8.2547527776
|1 XETA 兑换 KRW
₩0.686954445
|1 XETA 兑换 PHP
₱0.0285960366
|1 XETA 兑换 EGP
￡E.0.025252531
|1 XETA 兑换 BRL
R$0.0027644346
|1 XETA 兑换 CAD
C$0.000679779
|1 XETA 兑换 BDT
৳0.0615527296
|1 XETA 兑换 NGN
₦0.7782663886
|1 XETA 兑换 UAH
₴0.0209120162
|1 XETA 兑换 VES
Bs0.05136108
|1 XETA 兑换 PKR
Rs0.142602528
|1 XETA 兑换 KZT
₸0.258089427
|1 XETA 兑换 THB
฿0.0163600146
|1 XETA 兑换 TWD
NT$0.0148645008
|1 XETA 兑换 AED
د.إ0.0018479918
|1 XETA 兑换 CHF
Fr0.0004078674
|1 XETA 兑换 HKD
HK$0.0039477536
|1 XETA 兑换 MAD
.د.م0.004582214
|1 XETA 兑换 MXN
$0.0095320122