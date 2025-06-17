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XANA 价格 (XETA)

USD

XANA (XETA) 实时价格图表

$0.00050354
$0.00050354$0.00050354
-7.60%(1D)

今天 XANA (XETA) 的价格

今天 XANA (XETA) 的实时价格为 0.00050354 USD。目前其市值为 $ 1.71M USD。XETA 兑换 USD 的价格为实时更新。
XANA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- XANA 当天价格变化为 -7.66%
- 其循环供应量为 3.40B USD

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XANA (XETA) 价格表现 USD

今天内，XANA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，XANA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001978716
在过去60天内，XANA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002293874
在过去90天内，XANA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000738478632448974

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-7.66%
30天$ -0.0001978716-39.29%
60天$ -0.0002293874-45.55%
90天$ -0.000738478632448974-59.45%

XANA (XETA) 价格分析

XANA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00050373
$ 0.00050373$ 0.00050373

$ 0.00054626
$ 0.00054626$ 0.00054626

$ 0.153902
$ 0.153902$ 0.153902

-0.59%

-7.66%

-29.70%

XANA (XETA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

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3.40B
3.40B 3.40B

什么是XANA (XETA)

XANA is a leading global AI-driven Layer-1 infrastructure for the metaverse, empowering billions to engage in a seamless Web3.0 cross-reality economy. Trusted by over 100 major institutions, local governments, global brands, and top IPs.

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XANA (XETA) 资源

官网

XANA（XETA）代币经济

了解 XANA（XETA）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 XETA 代币的完整经济学

大家还在问：关于 XANA (XETA) 的其他问题

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XETA 兑换为当地货币

1 XETA 兑换 VND
13.2506551
1 XETA 兑换 AUD
A$0.0007653808
1 XETA 兑换 GBP
0.0003675842
1 XETA 兑换 EUR
0.0004330444
1 XETA 兑换 USD
$0.00050354
1 XETA 兑换 MYR
RM0.0021350096
1 XETA 兑换 TRY
0.0198344406
1 XETA 兑换 JPY
¥0.07276153
1 XETA 兑换 RUB
0.039477536
1 XETA 兑换 INR
0.043430325
1 XETA 兑换 IDR
Rp8.2547527776
1 XETA 兑换 KRW
0.686954445
1 XETA 兑换 PHP
0.0285960366
1 XETA 兑换 EGP
￡E.0.025252531
1 XETA 兑换 BRL
R$0.0027644346
1 XETA 兑换 CAD
C$0.000679779
1 XETA 兑换 BDT
0.0615527296
1 XETA 兑换 NGN
0.7782663886
1 XETA 兑换 UAH
0.0209120162
1 XETA 兑换 VES
Bs0.05136108
1 XETA 兑换 PKR
Rs0.142602528
1 XETA 兑换 KZT
0.258089427
1 XETA 兑换 THB
฿0.0163600146
1 XETA 兑换 TWD
NT$0.0148645008
1 XETA 兑换 AED
د.إ0.0018479918
1 XETA 兑换 CHF
Fr0.0004078674
1 XETA 兑换 HKD
HK$0.0039477536
1 XETA 兑换 MAD
.د.م0.004582214
1 XETA 兑换 MXN
$0.0095320122