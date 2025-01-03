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X8X 价格 (X8X)

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X8X (X8X) 实时价格图表

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今天 X8X (X8X) 的价格

今天 X8X (X8X) 的实时价格为 0.00155212 USD。目前其市值为 $ 120.19K USD。X8X 兑换 USD 的价格为实时更新。
X8X 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 174.19 USD
- X8X 当天价格变化为 -1.08%
- 其循环供应量为 77.59M USD

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X8X (X8X) 价格表现 USD

今天内，X8X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，X8X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001534579
在过去60天内，X8X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003787928
在过去90天内，X8X 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001421592938608496

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.08%
30天$ -0.0001534579-9.88%
60天$ +0.0003787928+24.40%
90天$ +0.0001421592938608496+10.08%

X8X (X8X) 价格分析

X8X 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00154611
$ 0.00154611$ 0.00154611

$ 0.00159416
$ 0.00159416$ 0.00159416

$ 0.108258
$ 0.108258$ 0.108258

+0.07%

-1.08%

-0.76%

X8X (X8X) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 120.19K
$ 120.19K$ 120.19K

$ 174.19
$ 174.19$ 174.19

77.59M
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什么是X8X (X8X)

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X8X (X8X) 资源

白皮书
官网

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X8X 兑换为当地货币

1 X8X 兑换 AUD
A$0.0024989132
1 X8X 兑换 GBP
0.001241696
1 X8X 兑换 EUR
0.0015055564
1 X8X 兑换 USD
$0.00155212
1 X8X 兑换 MYR
RM0.0069379764
1 X8X 兑换 TRY
0.0548519208
1 X8X 兑换 JPY
¥0.244303688
1 X8X 兑换 RUB
0.1723008412
1 X8X 兑换 INR
0.1331408536
1 X8X 兑换 IDR
Rp25.0341900436
1 X8X 兑换 PHP
0.09002296
1 X8X 兑换 EGP
￡E.0.0787856112
1 X8X 兑换 BRL
R$0.009545538
1 X8X 兑换 CAD
C$0.0022350528
1 X8X 兑换 BDT
0.18547834
1 X8X 兑换 NGN
2.3989411508
1 X8X 兑换 UAH
0.0653597732
1 X8X 兑换 VES
Bs0.07915812
1 X8X 兑换 PKR
Rs0.432575844
1 X8X 兑换 KZT
0.8147543516
1 X8X 兑换 THB
฿0.0533308432
1 X8X 兑换 TWD
NT$0.0510802692
1 X8X 兑换 CHF
Fr0.0014124292
1 X8X 兑换 HKD
HK$0.0120599724
1 X8X 兑换 MAD
.د.م0.0156919332