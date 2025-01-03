今天 X8X (X8X) 的价格

今天 X8X (X8X) 的实时价格为 0.00155212 USD。目前其市值为 $ 120.19K USD。X8X 兑换 USD 的价格为实时更新。

X8X 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 174.19 USD

- X8X 当天价格变化为 -1.08%

- 其循环供应量为 77.59M USD

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