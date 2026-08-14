x402jobs 今日价格

x402jobs (JOBS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.60%。当前 JOBS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 JOBS。

x402jobs 目前市值在 $ 15,580.88 排名第 #-，流通供应量为 999.98M JOBS。过去 24 小时内，JOBS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00372834，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JOBS 在过去一小时内波动了 -0.13%，过去7 天内波动了 +3.56%。过去一天，总交易量达到 --。

x402jobs（JOBS）市场信息

市值 $ 15.58K$ 15.58K $ 15.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.58K$ 15.58K $ 15.58K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,981,021.796168 999,981,021.796168 999,981,021.796168

x402jobs 的当前市值为 $ 15.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JOBS 的流通量为 999.98M，总供应量是 999981021.796168，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.58K。