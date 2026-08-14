x402guard 今日价格

x402guard (X40G) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 X40G 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 X40G。

x402guard 目前市值在 $ 37,313 排名第 #-，流通供应量为 624.16M X40G。过去 24 小时内，X40G 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00246414，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，X40G 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +4.94%。过去一天，总交易量达到 --。

x402guard（X40G）市场信息

市值 $ 37.31K$ 37.31K $ 37.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 59.78K$ 59.78K $ 59.78K 流通量 624.16M 624.16M 624.16M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

x402guard 的当前市值为 $ 37.31K, 它过去 24 小时的交易量为 --。X40G 的流通量为 624.16M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 59.78K。