X314 价格 (X314)
今天 X314 (X314) 的实时价格为 0.03552849 USD。目前其市值为 $ 2.53M USD。X314 兑换 USD 的价格为实时更新。
X314 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 56.00K USD
- X314 当天价格变化为 +7.78%
- 其循环供应量为 71.12M USD
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今天内，X314 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00256476。
在过去30天内，X314 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0127284403。
在过去60天内，X314 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，X314 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00256476
|+7.78%
|30天
|$ -0.0127284403
|-35.82%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
X314 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.32%
+7.78%
+20.15%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
X314 is a project using the ERC314 protocol on the BSC platform. With peer-to-peer trading, investors can easily trade by: 👉Buy: Transfer BNB to the contract address to receive X314. 👉Sell: Transfer X314 to the contract address to receive BNB back. Currently we have 2 liquidity pools: 🥇Liquidity pool 1: All BNB of liquidity is kept directly at the contract address. 🥈Liquidity pool 2: Added to Pancakeswap for people to trade through DEX exchanges if you don't like the trading method of X314. You can check our full liquidity at AVE.ai! 💎 X314 was born with the desire to bring convenience in the transaction process and help investors have a new experience. X314 has just started but with the constant efforts that have helped the community develop more every day, I am sure that it will become popular in the future.
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|1 X314 兑换 AUD
A$0.0572008689
|1 X314 兑换 GBP
￡0.0287780769
|1 X314 兑换 EUR
€0.0344626353
|1 X314 兑换 USD
$0.03552849
|1 X314 兑换 MYR
RM0.1595229201
|1 X314 兑换 TRY
₺1.2580638309
|1 X314 兑换 JPY
¥5.6117249955
|1 X314 兑换 RUB
₽3.6143132877
|1 X314 兑换 INR
₹3.0550948551
|1 X314 兑换 IDR
Rp573.0400810647
|1 X314 兑换 PHP
₱2.0777060952
|1 X314 兑换 EGP
￡E.1.7959651695
|1 X314 兑换 BRL
R$0.2149473645
|1 X314 兑换 CAD
C$0.0511610256
|1 X314 兑换 BDT
৳4.3337652102
|1 X314 兑换 NGN
₦55.0826603262
|1 X314 兑换 UAH
₴1.5021445572
|1 X314 兑换 VES
Bs1.88300997
|1 X314 兑换 PKR
Rs9.8936186103
|1 X314 兑换 KZT
₸18.748384173
|1 X314 兑换 THB
฿1.2282198993
|1 X314 兑换 TWD
NT$1.1706637455
|1 X314 兑换 CHF
Fr0.0323309259
|1 X314 兑换 HKD
HK$0.2764116522
|1 X314 兑换 MAD
.د.م0.3567060396