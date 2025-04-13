今天 X2Y2 (X2Y2) 的价格

今天 X2Y2 (X2Y2) 的实时价格为 0.00100912 USD。目前其市值为 $ 377.12K USD。X2Y2 兑换 USD 的价格为实时更新。

X2Y2 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 -- USD

- X2Y2 当天价格变化为 +0.95%

- 其循环供应量为 377.61M USD

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