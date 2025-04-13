X2Y2 价格 (X2Y2)
今天 X2Y2 (X2Y2) 的实时价格为 0.00100912 USD。目前其市值为 $ 377.12K USD。X2Y2 兑换 USD 的价格为实时更新。
X2Y2 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- X2Y2 当天价格变化为 +0.95%
- 其循环供应量为 377.61M USD
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今天内，X2Y2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，X2Y2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004286004。
在过去60天内，X2Y2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005873373。
在过去90天内，X2Y2 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003322573023466715。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.95%
|30天
|$ -0.0004286004
|-42.47%
|60天
|$ -0.0005873373
|-58.20%
|90天
|$ -0.003322573023466715
|-76.70%
X2Y2 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.21%
+0.95%
-15.23%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: - Instant push notifications for buys & sells - Integrated rarity ranking and analysis - Bulk sending & listing - Bidding on a collection or traits
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|1 X2Y2 兑换 VND
₫25.87484592
|1 X2Y2 兑换 AUD
A$0.0016045008
|1 X2Y2 兑换 GBP
￡0.0007669312
|1 X2Y2 兑换 EUR
€0.0008880256
|1 X2Y2 兑换 USD
$0.00100912
|1 X2Y2 兑换 MYR
RM0.0044603104
|1 X2Y2 兑换 TRY
₺0.0384071072
|1 X2Y2 兑换 JPY
¥0.1448188112
|1 X2Y2 兑换 RUB
₽0.0839386016
|1 X2Y2 兑换 INR
₹0.0867439552
|1 X2Y2 兑换 IDR
Rp16.8186599392
|1 X2Y2 兑换 KRW
₩1.433404504
|1 X2Y2 兑换 PHP
₱0.0577014816
|1 X2Y2 兑换 EGP
￡E.0.0517476736
|1 X2Y2 兑换 BRL
R$0.0059134432
|1 X2Y2 兑换 CAD
C$0.0013925856
|1 X2Y2 兑换 BDT
৳0.1223558
|1 X2Y2 兑换 NGN
₦1.6043191584
|1 X2Y2 兑换 UAH
₴0.0416867472
|1 X2Y2 兑换 VES
Bs0.07164752
|1 X2Y2 兑换 PKR
Rs0.2823416848
|1 X2Y2 兑换 KZT
₸0.5204233664
|1 X2Y2 兑换 THB
฿0.0337752464
|1 X2Y2 兑换 TWD
NT$0.0326652144
|1 X2Y2 兑换 AED
د.إ0.0037034704
|1 X2Y2 兑换 CHF
Fr0.0008173872
|1 X2Y2 兑换 HKD
HK$0.00782068
|1 X2Y2 兑换 MAD
.د.م0.0093646336
|1 X2Y2 兑换 MXN
$0.020485136