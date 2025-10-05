X Trade AI（XTRADE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001027 $ 0.00001027 $ 0.00001027 24H最低价 $ 0.00001027 $ 0.00001027 $ 0.00001027 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001027$ 0.00001027 $ 0.00001027 24H最高价 $ 0.00001027$ 0.00001027 $ 0.00001027 历史最高 $ 0.00893922$ 0.00893922 $ 0.00893922 最低价 $ 0.00000785$ 0.00000785 $ 0.00000785 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） +12.22% 漲跌幅（7D） +12.22%

X Trade AI（XTRADE）当前实时价格为 $0.00001027。过去 24 小时内，XTRADE 的交易价格在 $ 0.00001027 至 $ 0.00001027 之间波动，市场活跃度显著。XTRADE 的历史最高价为 $ 0.00893922，历史最低价为 $ 0.00000785。

从短期表现来看，XTRADE 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 +12.22%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

X Trade AI（XTRADE）市场信息

市值 $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 总供应量 999,720,234.282023 999,720,234.282023 999,720,234.282023

X Trade AI 的当前市值为 $ 10.27K, 它过去 24 小时的交易量为 --。XTRADE 的流通量为 999.72M，总供应量是 999720234.282023，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.27K。