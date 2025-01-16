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X Money 价格 (XMONEY)

USD

X Money (XMONEY) 实时价格图表

$0.346505
$0.346505$0.346505
+8.10%(1D)

今天 X Money (XMONEY) 的价格

今天 X Money (XMONEY) 的实时价格为 0.346505 USD。目前其市值为 $ 3.47M USD。XMONEY 兑换 USD 的价格为实时更新。
X Money 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 535.10K USD
- X Money 当天价格变化为 +8.12%
- 其循环供应量为 10.00M USD

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X Money (XMONEY) 价格表现 USD

今天内，X Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02602961
在过去30天内，X Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，X Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，X Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02602961+8.12%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

X Money (XMONEY) 价格分析

X Money 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.233156
$ 0.233156$ 0.233156

$ 0.399489
$ 0.399489$ 0.399489

$ 0.840374
$ 0.840374$ 0.840374

-0.37%

+8.12%

-42.93%

X Money (XMONEY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M

$ 535.10K
$ 535.10K$ 535.10K

10.00M
10.00M 10.00M

什么是X Money (XMONEY)

X Money is a cutting-edge digital financial ecosystem designed to revolutionize how individuals and businesses interact with money. Built on the principles of efficiency, accessibility, and innovation, X Money aims to become the global standard for modern financial transactions, encompassing payments, loans, and beyond. Mission The mission of X Money is to simplify and enhance the financial lives of its users by providing a comprehensive platform for secure, fast, and seamless transactions. By leveraging advanced technology, X Money empowers users to manage their finances in ways that are both intuitive and future-proof.

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X Money (XMONEY) 资源

官网

大家还在问：关于 X Money (XMONEY) 的其他问题

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XMONEY 兑换为当地货币

1 XMONEY 兑换 AUD
A$0.554408
1 XMONEY 兑换 GBP
0.28066905
1 XMONEY 兑换 EUR
0.33610985
1 XMONEY 兑换 USD
$0.346505
1 XMONEY 兑换 MYR
RM1.5592725
1 XMONEY 兑换 TRY
12.2801372
1 XMONEY 兑换 JPY
¥53.99587415
1 XMONEY 兑换 RUB
35.5375528
1 XMONEY 兑换 INR
30.0004029
1 XMONEY 兑换 IDR
Rp5,680.4089272
1 XMONEY 兑换 PHP
20.2844027
1 XMONEY 兑换 EGP
￡E.17.45345685
1 XMONEY 兑换 BRL
R$2.08249505
1 XMONEY 兑换 CAD
C$0.49550215
1 XMONEY 兑换 BDT
41.9132448
1 XMONEY 兑换 NGN
538.884576
1 XMONEY 兑换 UAH
14.5809304
1 XMONEY 兑换 VES
Bs18.71127
1 XMONEY 兑换 PKR
Rs96.5432231
1 XMONEY 兑换 KZT
182.9477099
1 XMONEY 兑换 THB
฿11.98560795
1 XMONEY 兑换 TWD
NT$11.40347955
1 XMONEY 兑换 CHF
Fr0.31531955
1 XMONEY 兑换 HKD
HK$2.6958089
1 XMONEY 兑换 MAD
.د.م3.4858403