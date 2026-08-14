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X Meme Dog 当前实时价格为 0 USD。KABOSU 市值为 13,772.04 USD。追踪Malaysia的 KABOSU 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！X Meme Dog 当前实时价格为 0 USD。KABOSU 市值为 13,772.04 USD。追踪Malaysia的 KABOSU 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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X Meme Dog 价格 (KABOSU)

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1 KABOSU 兑换为 USD 的实时价格：

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USD
X Meme Dog (KABOSU) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 20:49:48 (UTC+8)

X Meme Dog 今日价格

X Meme Dog (KABOSU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 KABOSU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KABOSU。

X Meme Dog 目前市值在 $ 13,772.04 排名第 #-，流通供应量为 420,000.00T KABOSU。过去 24 小时内，KABOSU 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0

短期表现方面，KABOSU 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +4.73%。过去一天，总交易量达到 --

X Meme Dog（KABOSU）市场信息

$ 13.77K
$ 13.77K$ 13.77K

--
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$ 13.77K
$ 13.77K$ 13.77K

420,000.00T
420,000.00T 420,000.00T

4.2e+17
4.2e+17 4.2e+17

X Meme Dog 的当前市值为 $ 13.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KABOSU 的流通量为 420,000.00T，总供应量是 4.2e+17，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.77K

X Meme Dog 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24H最低价
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24H最高价

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+4.73%

+4.73%

X Meme Dog（KABOSU）价格历史 USD

今天内，X Meme Dog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0
在过去30天内，X Meme Dog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，X Meme Dog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，X Meme Dog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 --

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0.00.00%
30天$ 0+14.16%
60天$ 0-18.60%
90天----

X Meme Dog 的价格预测

X Meme Dog（KABOSU）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，KABOSU 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
X Meme Dog (KABOSU) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，X Meme Dog 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

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免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
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关于 X Meme Dog

X Meme Dog 的当前交易价格是多少？

X Meme Dog (KABOSU) 目前的交易价格为 ¥ CNY，过去 24 小时价格变动 0.0%。该价格代表各大交易所的最新综合市场价格，并根据实时市场活动持续更新。

哪些因素影响着 X Meme Dog 今日的价格走势？

最近 24 小时价格变动受市场情绪、流动性波动以及 BNB Chain Ecosystem,Meme 板块整体表现的综合影响。更广泛的经济趋势和 -- 上的链上活动也可能导致短期波动。

KABOSU 的交易活跃度如何？

投资者在 24 小时内的交易量达到了 ¥--，表明市场参与活跃。成交量增加通常表明市场信心增强，价格发现机制更加完善。

X Meme Dog 在全球加密货币市场中的地位如何？

它目前市值排名第 9553 位，市值为 ¥94031.1820624017096000，属于同行业中较为成熟的资产之一。

流通供应量反映了关于 KABOSU 的什么信息？

流通中的代币数量为 4.2e+17，供应量在决定稀缺性、长期通胀和市场估值方面起着至关重要的作用。

今天的价格与 X Meme Dog 近期的表现相比如何？

过去 24 小时内，¥0E-15 和 ¥0E-15 之间的价格区间凸显了其日内波动性，并有助于交易者评估短期价格机会。

X Meme Dog 与类似资产相比如何？

与其他 BNB Chain Ecosystem,Meme 代币相比，KABOSU 继续展现出具有竞争力的表现，这得益于稳定的交易量以及散户和机构参与者的持续关注。

人们还问：关于X Meme Dog的其他问题

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