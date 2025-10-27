WURK（WURK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00106688 24H最高价 $ 0.00291557 历史最高 $ 0.00414195 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -5.00% 涨跌幅（1D） -49.99% 漲跌幅（7D） +1,306.40%

WURK（WURK）当前实时价格为 $0.00145781。过去 24 小时内，WURK 的交易价格在 $ 0.00106688 至 $ 0.00291557 之间波动，市场活跃度显著。WURK 的历史最高价为 $ 0.00414195，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，WURK 在过去 1 小时内的价格变动为 -5.00%，过去 24 小时内变动为 -49.99%，过去 7 天内累计变动为 +1,306.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WURK（WURK）市场信息

市值 $ 1.47M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.47M 流通量 999.87M 总供应量 999,874,002.809441

WURK 的当前市值为 $ 1.47M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WURK 的流通量为 999.87M，总供应量是 999874002.809441，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.47M。