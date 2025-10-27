WuAI（WUAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00014451 $ 0.00014451 $ 0.00014451 24H最低价 $ 0.00029121 $ 0.00029121 $ 0.00029121 24H最高价 24H最低价 $ 0.00014451$ 0.00014451 $ 0.00014451 24H最高价 $ 0.00029121$ 0.00029121 $ 0.00029121 历史最高 $ 0.00030792$ 0.00030792 $ 0.00030792 最低价 $ 0.00006931$ 0.00006931 $ 0.00006931 涨跌幅（1H） -0.33% 涨跌幅（1D） +2.32% 漲跌幅（7D） +206.25% 漲跌幅（7D） +206.25%

WuAI（WUAI）当前实时价格为 $0.00023873。过去 24 小时内，WUAI 的交易价格在 $ 0.00014451 至 $ 0.00029121 之间波动，市场活跃度显著。WUAI 的历史最高价为 $ 0.00030792，历史最低价为 $ 0.00006931。

从短期表现来看，WUAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.33%，过去 24 小时内变动为 +2.32%，过去 7 天内累计变动为 +206.25%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WuAI（WUAI）市场信息

市值 $ 198.84K$ 198.84K $ 198.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 237.03K$ 237.03K $ 237.03K 流通量 832.91M 832.91M 832.91M 总供应量 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511

WuAI 的当前市值为 $ 198.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WUAI 的流通量为 832.91M，总供应量是 992907818.0421511，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 237.03K。