Wrapped ZETA 图标

Wrapped ZETA 价格 (WZETA)

USD

Wrapped ZETA (WZETA) 实时价格图表

$0.529848
$0.529848$0.529848
-1.40%(1D)

今天 Wrapped ZETA (WZETA) 的价格

今天 Wrapped ZETA (WZETA) 的实时价格为 0.529848 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WZETA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped ZETA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 109.57K USD
- Wrapped ZETA 当天价格变化为 -1.43%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 WZETA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 WZETA 价格信息的首选平台。

Wrapped ZETA (WZETA) 价格表现 USD

今天内，Wrapped ZETA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0077176022773559
在过去30天内，Wrapped ZETA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1440658831
在过去60天内，Wrapped ZETA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1726647468
在过去90天内，Wrapped ZETA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0576854719665191

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0077176022773559-1.43%
30天$ -0.1440658831-27.19%
60天$ -0.1726647468-32.58%
90天$ -0.0576854719665191-9.81%

Wrapped ZETA (WZETA) 价格分析

Wrapped ZETA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.513285
$ 0.513285$ 0.513285

$ 0.549678
$ 0.549678$ 0.549678

$ 2.78
$ 2.78$ 2.78

+0.55%

-1.43%

-12.56%

Wrapped ZETA (WZETA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 109.57K
$ 109.57K$ 109.57K

0.00
0.00 0.00

什么是Wrapped ZETA (WZETA)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Wrapped ZETA (WZETA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Wrapped ZETA (WZETA) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

WZETA 兑换为当地货币

1 WZETA 兑换 AUD
A$0.85835376
1 WZETA 兑换 GBP
0.42917688
1 WZETA 兑换 EUR
0.51395256
1 WZETA 兑换 USD
$0.529848
1 WZETA 兑换 MYR
RM2.37901752
1 WZETA 兑换 TRY
18.76721616
1 WZETA 兑换 JPY
¥83.62061136
1 WZETA 兑换 RUB
54.17165952
1 WZETA 兑换 INR
45.64110672
1 WZETA 兑换 IDR
Rp8,545.93428744
1 WZETA 兑换 PHP
31.09148064
1 WZETA 兑换 EGP
￡E.26.7838164
1 WZETA 兑换 BRL
R$3.23737128
1 WZETA 兑换 CAD
C$0.76298112
1 WZETA 兑换 BDT
64.63085904
1 WZETA 兑换 NGN
821.46574224
1 WZETA 兑换 UAH
22.40197344
1 WZETA 兑换 VES
Bs28.081944
1 WZETA 兑换 PKR
Rs147.54677256
1 WZETA 兑换 KZT
279.6007896
1 WZETA 兑换 THB
฿18.3857256
1 WZETA 兑换 TWD
NT$17.52207336
1 WZETA 兑换 CHF
Fr0.48216168
1 WZETA 兑换 HKD
HK$4.12221744
1 WZETA 兑换 MAD
.د.م5.31967392