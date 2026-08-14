Wrapped Zera 今日价格

Wrapped Zera (WZRA) 今日实时价格为 $ 0.03195857，过去 24 小时内变化了 1.77%。当前 WZRA 兑 USD 的汇率为 $ 0.03195857 每 WZRA。

Wrapped Zera 目前市值在 $ 107,214 排名第 #-，流通供应量为 3.35M WZRA。过去 24 小时内，WZRA 的交易价格在 $ 0.03199968（低点）和 $ 0.03256289（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.568298，而历史最低价为 $ 0.03195773。

短期表现方面，WZRA 在过去一小时内波动了 -0.13%，过去7 天内波动了 -9.61%。过去一天，总交易量达到 $ 584.12。

Wrapped Zera（WZRA）市场信息

市值 $ 107.21K$ 107.21K $ 107.21K 成交量（24H） $ 584.12$ 584.12 $ 584.12 完全稀释市值 $ 107.21K$ 107.21K $ 107.21K 流通量 3.35M 3.35M 3.35M 总供应量 3,354,835.677244115 3,354,835.677244115 3,354,835.677244115

Wrapped Zera 的当前市值为 $ 107.21K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 584.12。WZRA 的流通量为 3.35M，总供应量是 3354835.677244115，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 107.21K。