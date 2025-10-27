Wrapped Zedxion（WZEDX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.480323 $ 0.480323 $ 0.480323 24H最低价 $ 0.495336 $ 0.495336 $ 0.495336 24H最高价 24H最低价 $ 0.480323$ 0.480323 $ 0.480323 24H最高价 $ 0.495336$ 0.495336 $ 0.495336 历史最高 $ 0.55216$ 0.55216 $ 0.55216 最低价 $ 0.223268$ 0.223268 $ 0.223268 涨跌幅（1H） +0.00% 涨跌幅（1D） +1.89% 漲跌幅（7D） -2.01% 漲跌幅（7D） -2.01%

Wrapped Zedxion（WZEDX）当前实时价格为 $0.491984。过去 24 小时内，WZEDX 的交易价格在 $ 0.480323 至 $ 0.495336 之间波动，市场活跃度显著。WZEDX 的历史最高价为 $ 0.55216，历史最低价为 $ 0.223268。

从短期表现来看，WZEDX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 +1.89%，过去 7 天内累计变动为 -2.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped Zedxion（WZEDX）市场信息

市值 $ 30.15M$ 30.15M $ 30.15M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.22B$ 2.22B $ 2.22B 流通量 61.27M 61.27M 61.27M 总供应量 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

Wrapped Zedxion 的当前市值为 $ 30.15M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WZEDX 的流通量为 61.27M，总供应量是 4512781925.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.22B。