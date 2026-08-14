Wrapped Zano 今日价格

Wrapped Zano (WZANO) 今日实时价格为 $ 8.84，过去 24 小时内变化了 2.91%。当前 WZANO 兑 USD 的汇率为 $ 8.84 每 WZANO。

Wrapped Zano 目前市值在 $ 340,942 排名第 #-，流通供应量为 38.55K WZANO。过去 24 小时内，WZANO 的交易价格在 $ 8.49（低点）和 $ 8.99（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 14.8，而历史最低价为 $ 5.27。

短期表现方面，WZANO 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +3.11%。过去一天，总交易量达到 $ 6.27K。

Wrapped Zano（WZANO）市场信息

市值 $ 340.94K$ 340.94K $ 340.94K 成交量（24H） $ 6.27K$ 6.27K $ 6.27K 完全稀释市值 $ 8.84M$ 8.84M $ 8.84M 流通量 38.55K 38.55K 38.55K 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Wrapped Zano 的当前市值为 $ 340.94K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.27K。WZANO 的流通量为 38.55K，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.84M。