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Wrapped XTZ 价格 (WXTZ)

USD

Wrapped XTZ (WXTZ) 实时价格图表

$1.26
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-1.30%(1D)

今天 Wrapped XTZ (WXTZ) 的价格

今天 Wrapped XTZ (WXTZ) 的实时价格为 1.26 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WXTZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped XTZ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 386.82K USD
- Wrapped XTZ 当天价格变化为 -1.33%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped XTZ (WXTZ) 价格表现 USD

今天内，Wrapped XTZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.017006832207617
在过去30天内，Wrapped XTZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1984976280
在过去60天内，Wrapped XTZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6960560040
在过去90天内，Wrapped XTZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.017006832207617-1.33%
30天$ -0.1984976280-15.75%
60天$ +0.6960560040+55.24%
90天$ 0--

Wrapped XTZ (WXTZ) 价格分析

Wrapped XTZ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 1.89
$ 1.89$ 1.89

+0.66%

-1.33%

-12.05%

Wrapped XTZ (WXTZ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 386.82K
$ 386.82K$ 386.82K

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什么是Wrapped XTZ (WXTZ)

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WXTZ 兑换为当地货币

1 WXTZ 兑换 AUD
A$2.0412
1 WXTZ 兑换 GBP
1.0206
1 WXTZ 兑换 EUR
1.2222
1 WXTZ 兑换 USD
$1.26
1 WXTZ 兑换 MYR
RM5.6574
1 WXTZ 兑换 TRY
44.6292
1 WXTZ 兑换 JPY
¥198.8532
1 WXTZ 兑换 RUB
128.8224
1 WXTZ 兑换 INR
108.5364
1 WXTZ 兑换 IDR
Rp20,322.5778
1 WXTZ 兑换 PHP
73.9368
1 WXTZ 兑换 EGP
￡E.63.693
1 WXTZ 兑换 BRL
R$7.6986
1 WXTZ 兑换 CAD
C$1.8144
1 WXTZ 兑换 BDT
153.6948
1 WXTZ 兑换 NGN
1,953.4788
1 WXTZ 兑换 UAH
53.2728
1 WXTZ 兑换 VES
Bs66.78
1 WXTZ 兑换 PKR
Rs350.8722
1 WXTZ 兑换 KZT
664.902
1 WXTZ 兑换 THB
฿43.722
1 WXTZ 兑换 TWD
NT$41.6682
1 WXTZ 兑换 CHF
Fr1.1466
1 WXTZ 兑换 HKD
HK$9.8028
1 WXTZ 兑换 MAD
.د.م12.6504