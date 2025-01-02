Wrapped XRP 价格 (WXRP)
今天 Wrapped XRP (WXRP) 的实时价格为 2.38 USD。目前其市值为 $ 42.77M USD。WXRP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped XRP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 57.05K USD
- Wrapped XRP 当天价格变化为 +7.76%
- 其循环供应量为 17.95M USD
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今天内，Wrapped XRP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.171574。
在过去30天内，Wrapped XRP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2305774940。
在过去60天内，Wrapped XRP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8.7514580160。
在过去90天内，Wrapped XRP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.8470649095287602。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.171574
|+7.76%
|30天
|$ -0.2305774940
|-9.68%
|60天
|$ +8.7514580160
|+367.71%
|90天
|$ +1.8470649095287602
|+346.58%
Wrapped XRP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.55%
+7.76%
+13.18%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP.
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|1 WXRP 兑换 AUD
A$3.808
|1 WXRP 兑换 GBP
￡1.904
|1 WXRP 兑换 EUR
€2.2848
|1 WXRP 兑换 USD
$2.38
|1 WXRP 兑换 MYR
RM10.6386
|1 WXRP 兑换 TRY
₺84.0378
|1 WXRP 兑换 JPY
¥373.6838
|1 WXRP 兑换 RUB
₽265.3462
|1 WXRP 兑换 INR
₹204.085
|1 WXRP 兑换 IDR
Rp38,387.0914
|1 WXRP 兑换 PHP
₱137.8496
|1 WXRP 兑换 EGP
￡E.120.785
|1 WXRP 兑换 BRL
R$14.756
|1 WXRP 兑换 CAD
C$3.4272
|1 WXRP 兑换 BDT
৳284.41
|1 WXRP 兑换 NGN
₦3,678.5042
|1 WXRP 兑换 UAH
₴100.2218
|1 WXRP 兑换 VES
Bs121.38
|1 WXRP 兑换 PKR
Rs663.306
|1 WXRP 兑换 KZT
₸1,249.3334
|1 WXRP 兑换 THB
฿81.5388
|1 WXRP 兑换 TWD
NT$78.2782
|1 WXRP 兑换 CHF
Fr2.142
|1 WXRP 兑换 HKD
HK$18.4926
|1 WXRP 兑换 MAD
.د.م24.0618