Wrapped XOC（WXOC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.234887 $ 0.234887 $ 0.234887 24H最低价 $ 0.244375 $ 0.244375 $ 0.244375 24H最高价 24H最低价 $ 0.234887$ 0.234887 $ 0.234887 24H最高价 $ 0.244375$ 0.244375 $ 0.244375 历史最高 $ 0.258007$ 0.258007 $ 0.258007 最低价 $ 0.20779$ 0.20779 $ 0.20779 涨跌幅（1H） +0.37% 涨跌幅（1D） +2.85% 漲跌幅（7D） +2.78% 漲跌幅（7D） +2.78%

Wrapped XOC（WXOC）当前实时价格为 $0.242518。过去 24 小时内，WXOC 的交易价格在 $ 0.234887 至 $ 0.244375 之间波动，市场活跃度显著。WXOC 的历史最高价为 $ 0.258007，历史最低价为 $ 0.20779。

从短期表现来看，WXOC 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.37%，过去 24 小时内变动为 +2.85%，过去 7 天内累计变动为 +2.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped XOC（WXOC）市场信息

市值 $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M 流通量 18.20M 18.20M 18.20M 总供应量 18,186,586.73545669 18,186,586.73545669 18,186,586.73545669

Wrapped XOC 的当前市值为 $ 4.44M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WXOC 的流通量为 18.20M，总供应量是 18186586.73545669，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.44M。