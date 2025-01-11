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Wrapped XFI 价格 (WXFI)

USD

Wrapped XFI (WXFI) 实时价格图表

$0.595995
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+0.10%(1D)

今天 Wrapped XFI (WXFI) 的价格

今天 Wrapped XFI (WXFI) 的实时价格为 0.595995 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WXFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped XFI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.49 USD
- Wrapped XFI 当天价格变化为 +0.12%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped XFI (WXFI) 价格表现 USD

今天内，Wrapped XFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00069387
在过去30天内，Wrapped XFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1192003707
在过去60天内，Wrapped XFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1160799793
在过去90天内，Wrapped XFI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2231601383325867

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00069387+0.12%
30天$ -0.1192003707-20.00%
60天$ -0.1160799793-19.47%
90天$ -0.2231601383325867-27.24%

Wrapped XFI (WXFI) 价格分析

Wrapped XFI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.59459
$ 0.59459$ 0.59459

$ 0.597685
$ 0.597685$ 0.597685

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

--

+0.12%

+0.48%

Wrapped XFI (WXFI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.49
$ 4.49$ 4.49

0.00
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什么是Wrapped XFI (WXFI)

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Wrapped XFI (WXFI) 资源

白皮书
官网

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WXFI 兑换为当地货币

1 WXFI 兑换 AUD
A$0.9655119
1 WXFI 兑换 GBP
0.48275595
1 WXFI 兑换 EUR
0.57811515
1 WXFI 兑换 USD
$0.595995
1 WXFI 兑换 MYR
RM2.67601755
1 WXFI 兑换 TRY
21.1101429
1 WXFI 兑换 JPY
¥94.0599309
1 WXFI 兑换 RUB
60.9345288
1 WXFI 兑换 INR
51.3390093
1 WXFI 兑换 IDR
Rp9,612.82123485
1 WXFI 兑换 PHP
34.9729866
1 WXFI 兑换 EGP
￡E.30.12754725
1 WXFI 兑换 BRL
R$3.64152945
1 WXFI 兑换 CAD
C$0.8582328
1 WXFI 兑换 BDT
72.6994701
1 WXFI 兑换 NGN
924.0187281
1 WXFI 兑换 UAH
25.1986686
1 WXFI 兑换 VES
Bs31.587735
1 WXFI 兑换 PKR
Rs165.96672765
1 WXFI 兑换 KZT
314.5065615
1 WXFI 兑换 THB
฿20.6810265
1 WXFI 兑换 TWD
NT$19.70955465
1 WXFI 兑换 CHF
Fr0.54235545
1 WXFI 兑换 HKD
HK$4.6368411
1 WXFI 兑换 MAD
.د.م5.9837898