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Wrapped XDC 价格 (WXDC)

USD

Wrapped XDC (WXDC) 实时价格图表

$0.069611
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-0.40%(1D)

今天 Wrapped XDC (WXDC) 的价格

今天 Wrapped XDC (WXDC) 的实时价格为 0.069611 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WXDC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped XDC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.35M USD
- Wrapped XDC 当天价格变化为 -0.43%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped XDC (WXDC) 价格表现 USD

今天内，Wrapped XDC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003032407512255
在过去30天内，Wrapped XDC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0068154041
在过去60天内，Wrapped XDC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0829007144
在过去90天内，Wrapped XDC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.041260723344674688

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0003032407512255-0.43%
30天$ -0.0068154041-9.79%
60天$ +0.0829007144+119.09%
90天$ +0.041260723344674688+145.54%

Wrapped XDC (WXDC) 价格分析

Wrapped XDC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.068041
$ 0.068041$ 0.068041

$ 0.07156
$ 0.07156$ 0.07156

$ 0.090259
$ 0.090259$ 0.090259

+0.30%

-0.43%

-4.74%

Wrapped XDC (WXDC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 4.35M
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什么是Wrapped XDC (WXDC)

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Wrapped XDC (WXDC) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Wrapped XDC (WXDC) 的其他问题

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WXDC 兑换为当地货币

1 WXDC 兑换 AUD
A$0.11276982
1 WXDC 兑换 GBP
0.05638491
1 WXDC 兑换 EUR
0.06752267
1 WXDC 兑换 USD
$0.069611
1 WXDC 兑换 MYR
RM0.31255339
1 WXDC 兑换 TRY
2.46562162
1 WXDC 兑换 JPY
¥10.98600802
1 WXDC 兑换 RUB
7.11702864
1 WXDC 兑换 INR
5.99629154
1 WXDC 兑换 IDR
Rp1,122.75790733
1 WXDC 兑换 PHP
4.08477348
1 WXDC 兑换 EGP
￡E.3.51883605
1 WXDC 兑换 BRL
R$0.42532321
1 WXDC 兑换 CAD
C$0.10023984
1 WXDC 兑换 BDT
8.49114978
1 WXDC 兑换 NGN
107.92350218
1 WXDC 兑换 UAH
2.94315308
1 WXDC 兑换 VES
Bs3.689383
1 WXDC 兑换 PKR
Rs19.38457517
1 WXDC 兑换 KZT
36.7337247
1 WXDC 兑换 THB
฿2.4155017
1 WXDC 兑换 TWD
NT$2.30203577
1 WXDC 兑换 CHF
Fr0.06334601
1 WXDC 兑换 HKD
HK$0.54157358
1 WXDC 兑换 MAD
.د.م0.69889444