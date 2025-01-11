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Wrapped WDOGE 价格 (WWDOGE)

USD

Wrapped WDOGE (WWDOGE) 实时价格图表

$0.326263
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-1.10%(1D)

今天 Wrapped WDOGE (WWDOGE) 的价格

今天 Wrapped WDOGE (WWDOGE) 的实时价格为 0.326263 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WWDOGE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wrapped WDOGE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 112.47K USD
- Wrapped WDOGE 当天价格变化为 -1.14%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Wrapped WDOGE (WWDOGE) 价格表现 USD

今天内，Wrapped WDOGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0037653500545918
在过去30天内，Wrapped WDOGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0688890621
在过去60天内，Wrapped WDOGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0160666583
在过去90天内，Wrapped WDOGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.21483235189227239

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0037653500545918-1.14%
30天$ -0.0688890621-21.11%
60天$ +0.0160666583+4.92%
90天$ +0.21483235189227239+192.79%

Wrapped WDOGE (WWDOGE) 价格分析

Wrapped WDOGE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.315574
$ 0.315574$ 0.315574

$ 0.337161
$ 0.337161$ 0.337161

$ 0.47966
$ 0.47966$ 0.47966

+0.30%

-1.14%

-11.20%

Wrapped WDOGE (WWDOGE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 112.47K
$ 112.47K$ 112.47K

0.00
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什么是Wrapped WDOGE (WWDOGE)

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Wrapped WDOGE (WWDOGE) 资源

官网

大家还在问：关于 Wrapped WDOGE (WWDOGE) 的其他问题

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WWDOGE 兑换为当地货币

1 WWDOGE 兑换 AUD
A$0.52854606
1 WWDOGE 兑换 GBP
0.26427303
1 WWDOGE 兑换 EUR
0.31647511
1 WWDOGE 兑换 USD
$0.326263
1 WWDOGE 兑换 MYR
RM1.46492087
1 WWDOGE 兑换 TRY
11.55623546
1 WWDOGE 兑换 JPY
¥51.49082666
1 WWDOGE 兑换 RUB
33.35712912
1 WWDOGE 兑换 INR
28.10429482
1 WWDOGE 兑换 IDR
Rp5,262.30571489
1 WWDOGE 兑换 PHP
19.14511284
1 WWDOGE 兑换 EGP
￡E.16.49259465
1 WWDOGE 兑换 BRL
R$1.99346693
1 WWDOGE 兑换 CAD
C$0.46981872
1 WWDOGE 兑换 BDT
39.79756074
1 WWDOGE 兑换 NGN
505.83162994
1 WWDOGE 兑换 UAH
13.79439964
1 WWDOGE 兑换 VES
Bs17.291939
1 WWDOGE 兑换 PKR
Rs90.85445761
1 WWDOGE 兑换 KZT
172.1689851
1 WWDOGE 兑换 THB
฿11.3213261
1 WWDOGE 兑换 TWD
NT$10.78951741
1 WWDOGE 兑换 CHF
Fr0.29689933
1 WWDOGE 兑换 HKD
HK$2.53832614
1 WWDOGE 兑换 MAD
.د.م3.27568052